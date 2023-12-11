Игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о своем последнем решении

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Голкипер «галактикос» Андрей Лунин защищал ворота своей команды с первой и до последней минуты и дважды спас «сливочных» от пропущенного гола. По информации Marca, удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти поставить под сомнение свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепи теперь не так очевидна.

Лунин сделал весомый шаг вперед, и решение по «первому номеру» для наставника «галактикос» уже не такое простое.

Ранее сообщалось, что Лунин собирается покинуть «Реал» зимой. Названы все заинтересованные клубы.