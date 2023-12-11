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  4. Игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о своем последнем решении
Испания
11 декабря 2023, 09:39 | Обновлено 11 декабря 2023, 09:42
4055
4

Игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о своем последнем решении

Теперь позиция Кепы в качестве «первого номера» не так очевидна

11 декабря 2023, 09:39 | Обновлено 11 декабря 2023, 09:42
4055
4
Игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о своем последнем решении
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Лунин

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Голкипер «галактикос» Андрей Лунин защищал ворота своей команды с первой и до последней минуты и дважды спас «сливочных» от пропущенного гола. По информации Marca, удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти поставить под сомнение свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепи теперь не так очевидна.

Лунин сделал весомый шаг вперед, и решение по «первому номеру» для наставника «галактикос» уже не такое простое.

Ранее сообщалось, что Лунин собирается покинуть «Реал» зимой. Названы все заинтересованные клубы.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 4
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Alex T
Будет # 2 или 3 или уйдет вовсе не совсем та перспектива удачная учитывая что есть незыблемый 1
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+1
KIPR ALECS
Если хочет чегото добиться в индивидуальном  виде....идеальное время валить. У него один шанс играть в основном составе всегда, это продажа Куртуа, и финансовый фейер плей. Но Куртуа никто не купит за такие денжища сейчас
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0
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potemkin78
врятли
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