Игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о своем последнем решении
Теперь позиция Кепы в качестве «первого номера» не так очевидна
9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Голкипер «галактикос» Андрей Лунин защищал ворота своей команды с первой и до последней минуты и дважды спас «сливочных» от пропущенного гола. По информации Marca, удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти поставить под сомнение свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепи теперь не так очевидна.
Лунин сделал весомый шаг вперед, и решение по «первому номеру» для наставника «галактикос» уже не такое простое.
Ранее сообщалось, что Лунин собирается покинуть «Реал» зимой. Названы все заинтересованные клубы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда показала провальные результаты в многих турнирах
Шон Дайч более чем доволен