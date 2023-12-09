Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть «сливочных» во время зимнего трансферного окна.

По информации испанской прессы, 24-летний украинец устал и сыт по горло тем, что происходит в мадридском клубе с позицией голкипера. У него есть несколько серьезных предложений из Ла Лиги и не только.

Главным вариантом является «Вильярреал», который может предложить украинцу игровое время. «Желтая субмарина» хочет заполучить украинца уже в январе, а «Реал» может выручить за этот трансфер неплохую сумму. Однако руководство Королевского клуба до восстановления Куртуа после травмы не будет спешить с продажей Лунина.

Среди других претендентов также называют «Бетис» и «Севилью», которые внимательно следят за ситуацией.

Также после завершения контракта с «Реалом» подписать Лунина в качестве свободного агента желает шотландский «Селтик». Самый новый из вариантов – «Галатасарай», но кроме турецкой прессы никто из серьезных изданий это не подтверждал.

Отметим, что даже после травмы Тибо Куртуа Лунин не стал основным вратарем, а главный тренер Карло Анчелотти ясно дал понять, что Кепа Аррисабалага является для него приоритетным выбором.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь тайно продлил контракт с «Реалом», и его соглашение действует до лета 2025 года, а не дло лета 2024-го, как считалось ранее.

Андрей Лунин перешел в «Реал» из «Зари» в 2018 году за 8,5 млн евро. За это время сыграл всего 24 матча в составе мадридского клуба во всех турнирах.