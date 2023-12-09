Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Украинский страж ворот может перебраться в Турцию
Действующий чемпион Турции «Галатасарай» планирует сменить первого номера команды.
Турецкий гранд хочет расстаться с опытным уругвайским стражем ворот Фернандо Муслерой. Потенциальным кандидатом на замену Муслеры является 24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, сообщает турецкое издание Sporx.
Источник отмечает, что «Львы» прилагают много усилий для подписания украинского стража ворот и для самого Лунина переезд в Турцию выглядит привлекательным вариантом.
Турецкий клуб готов предложить «Реалу» за Лунина зимой 4 миллиона евро, «сливочные» хотят получить около 10 миллионов, переговоры продолжаются.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.
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