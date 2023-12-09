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  4. Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Турция
09 декабря 2023, 13:16 |
3257
2

Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ

Украинский страж ворот может перебраться в Турцию

09 декабря 2023, 13:16 |
3257
2
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Действующий чемпион Турции «Галатасарай» планирует сменить первого номера команды.

Турецкий гранд хочет расстаться с опытным уругвайским стражем ворот Фернандо Муслерой. Потенциальным кандидатом на замену Муслеры является 24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, сообщает турецкое издание Sporx.

Источник отмечает, что «Львы» прилагают много усилий для подписания украинского стража ворот и для самого Лунина переезд в Турцию выглядит привлекательным вариантом.

Турецкий клуб готов предложить «Реалу» за Лунина зимой 4 миллиона евро, «сливочные» хотят получить около 10 миллионов, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.

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БК Галатасарай Фернандо Муслера Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Источник Sporx
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Андрій
Реал анал команда дно, я им забивал по 2 гола во всех турнирах
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+1
acfred
Та ну, треба цікавіший чемпіонат
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0
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