Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ

Действующий чемпион Турции «Галатасарай» планирует сменить первого номера команды.

Турецкий гранд хочет расстаться с опытным уругвайским стражем ворот Фернандо Муслерой. Потенциальным кандидатом на замену Муслеры является 24-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, сообщает турецкое издание Sporx.

Источник отмечает, что «Львы» прилагают много усилий для подписания украинского стража ворот и для самого Лунина переезд в Турцию выглядит привлекательным вариантом.

Турецкий клуб готов предложить «Реалу» за Лунина зимой 4 миллиона евро, «сливочные» хотят получить около 10 миллионов, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.