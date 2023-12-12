Довбик и Цыганков победили Барселону, перфоманс Забарного на Олд Траффорд

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Довбик забил с паса Цыганкова

«Жирона» в гостях победила в каталонском дерби «Барселону» - 4:2.

Гости выиграли каждый тайм со счетом 2:1. Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в основе. Первый отыграл 77 минут, а второй – на 5 меньше.

В начале матча у украинцев были свои моменты. Довбик обыграл Рональда Араухо, но Жюль Кунде подстраховал своего партнера по защите. Цыганков пробивал метров с 20-ти, но Иньяки Пенья был на месте.



Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Украинский дуэт организовал первый гол в ворота «Барселоны». Левый фланг защиты «Барселоны» провалился. Цыганков и Довбик вышли на одного защитника хозяев. Виктор не поскупился и отдал на пустой угол своему соотечественнику. Артем от стойки расстрелял ворота «Барсы».

В середине первого тайма Довбик удачно сыграл корпусом и вывел на удар Мигеля Гутьерреса, но удар испанца прошел мимо стойки.

В целом украинские легионеры провели хороший поединок. У Довбика было еще несколько полумоментов. Очень много выиграл у своего визави Араухо. Недаром после матча испанская пресса насмехалась над уругвайским защитником. Был полезен при стандартах у собственных ворот.

Цыганков сделал ассист. Имел возможность забить в начале матча. Проделал большой объем работы, помогал защищаться.

«Жирона» вернулась на первое место в таблице. «Реал» позади на 2 пункта.

5 минут Яремчука

«Валенсия» в гостях уступила «Хетафе» – 0:1.

Борха Майораль принес победу хозяевам за три минуты до завершения игры.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Арбитр матча показал три красных карточки – одну игроку «Хетафе» и две игрокам «Валенсии».

Роман Яремчук вышел на добавленное к матчу время. Когда его команда имела на два футболиста меньше. Возможности проявить себя у украинского нападающего не было. Яремчук смог сделать только три касания мяча.

«Валенсия» опустилась на 11-е место. В активе «летучих мышей» 19 очков.

Доверие к Лунину

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Бетисом» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами после перерыва. Мадридцы вышли вперед, но андалусийцы очень быстро сравняли счет.

Андрей Лунин занял место в воротах «Реала», несмотря на выздоровление Кепы Аррисабалаги.

На первых минутах Марк Рока из-за пределов штрафной пробил прямо в Лунина. Андрей откровенно спас свою команду в конце первого тайма, когда отразил удар с угла вратарской. Айосе Перес пробивал на силу, но не смог «прошить» украинского вратаря. Лунин хорошо среагировал и выставил руки.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В начале второго тайма выручил после удара Иско. Лунин выиграл «ближний бой» у бывшего игрока «Реала». Украинский вратарь удачно вышел из ворот и сократил угол обстрела.

Бессилен Андрей был после удара Айтора Руибаля. Правый защитник «Бетиса» метров с 20 не оставил никаких шансов вратарю «Реала». Пробил в самый угол. В конце матча Лунина спасла штанга после удара Иско головой. Украинский голкипер не реагировал на удар с близкого расстояния. Затем перевел удар над перекладиной после стандарта. Лунин перестраховался, потому что мяч шел выше.

«Реал» опустился на второе место. Расстояние до лидера «Жироны» 2 очка.

Ненадежный Зинченко

«Арсенал» в гостях проиграл «Астон Вилле» – 0:1.

Единственный гол в матче «вилланы» забили в начале поединка усилиями Джона Макгинна.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко вышел в старте и отыграл 90+4 минуты, после чего был заменен на Риса Нельсона. Для украинского футболиста матч в Бирмингеме получился неудачным. Голевая атака «вилланов» пришла с его фланга. Зинченко не смог закрыть свою позицию или заблокировать прострел. В середине первого тайма получил желтую карточку за фол в середине поля. Из креатива – пас на Габриэла Жезуса со своей половины поля. Бразильский форвард нанес опасный удар по воротам Эмилиано Мартинеса. После перерыва запомнился разве что грязный фол на украинском футболисте, завершившийся желтой Макгинну.

Зинченко был недостаточно эффективен в позиционной атаке. При этом не всегда справлялся со своими обязанностями в защите.

После поражения Арсенал потерял первую строчку. Теперь «канониры» на один пункт отстают от «Ливерпуля».

Ярмолюк отыграл тайм

«Брентфорд» в гостях проиграл аутсайдеру «Шеффилд Юнайтед» – 0:1.

Хозяева забили единственный гол в конце первого тайма.



Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Егор Ярмолюк отыграл второй тайм. Украинский полузащитник смог оживить игру «Брентфорда». Выиграл все 5 своих единоборств. Дважды удачно пошел в обыгрыш и дважды отобрал мяч. Но после перерыва «пчелы» почти не имели моментов у ворот соперника. «Шеффилд» был гораздо ближе ко второму мячу.

«Брентфорд» занимает 11-ю позицию с 19-ю очками.

Победа Забарного на Олд Траффорд

«Борнмут» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» – 3:0.

«Вишни» открыли счет в начале матча, а после перерыва довели дело до разгрома.



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный отыграл полный матч на «Олд Траффорд». Украинский защитник провел отличную игру. Забарный не имел проблем с давлением хозяев на оборону «Борнмута». Действовал довольно спокойно под прессингом. Заблокировал несколько ударов соперника. Не всегда справлялся с Расмусом Хойлундом, но в целом закрыл звездного датчанина. В середине первого тайма даже мог забить, но «красных дьяволов» выручил Диогу Далот.

«Борнмут» поднялся на 14-е место и имеет в своем активе 19 пунктов.

Миколенко победил Мудрика

«Эвертон» дома одолел «Челси» – 2:0.

«Ириски» вышли вперед в начале второго тайма, а в добавленное к матчу время забили второй гол.

Михаил Мудрик и Виталий Миколенко сыграли полный матч в составе команд.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Мудрик был активен. Пытался обострять, брать инициативу на себя. Особенно хороша у украинского вингера была связка с Энцо Фернандесом. Михаил несколько раз нашел аргентинского полузащитника в штрафной площади соперника, но Фернандес забить не сумел. Но в целом «Челси» действовал слишком предсказуемо, без пространства им было сложно. В силовой борьбе гостям было тяжело против игроков «Эвертона». Мудрику не хватало нестандартных действий и понимания с партнерами. Они не всегда отдавали пасы на него. Нельзя сказать, что Мудрик разочаровал. Просто весь «Челси» выглядел беззубо.

Виталий Миколенко провел очень сильный поединок. По версии статистических порталов, украинский защитник стал одним из лучших игроков в матче. «Эвертон» закрылся и строил свою игру через длинные передачи, стандарты. В такой игре Миколенко чувствовал себя как рыба в воде. Ничего не дал сделать на своем фланге Коулу Палмеру, а затем Рахиму Стерлингу. Фактически не проигрывал силовые и скоростные единоборства. Дважды заблокировал опасные удары, имевшие шансы завершиться голом. Возможно, в атаке был не столь убедительным и эффективным, но там удачно действовали партнеры.

«Эвертон» находится на 17-м месте. В активе «ирисок» 13 очков. До зоны вылета 4 пункта. «Челси» опустился на 12-е место. «Синие» имеют 19 очков.

Коваленко впервые вышел в основе

«Эмполи» дома поделил очки с «Лечче» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами после перерыва. Хозяевам помог рикошет сравнять счет.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Виктор Коваленко вышел в основе и был заменен на 80-й минуте. Ничем особенно украинский полузащитник за прошедшее время не смог отличиться. Проделал много беговой работы, много работал на оборону. В случае с пропущенным голом не заблокировал удар Ламека Банды, но там очень грубо ошибся вратарь «Эмполи», пропустивший мяч под руками. В креативном плане Коваленко опасно подал угловой, но удар Маттео Канчелльери получился неточным.

«Эмполи» опустился в зону вылета. До спасительного 17-го места – одно очко.

Дисквалификация Малиновского

«Дженоа» проиграл в гостях «Монце» – 0:1. Руслан Малиновский пропустил матч из-за перебора желтых карточек.

«Страсбург» вырвал победу над «Гавром» – 2:1. Эдуард Соболь наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Сергей ТИЩЕНКО