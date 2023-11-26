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Англия
26 ноября 2023, 11:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 11:33
2854
1

Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла

Бразилец оценил фиаско команды в матче с «сороками»

26 ноября 2023, 11:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 11:33
2854
1
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва прокомментировал поражение команды в матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом» со счетом 1:4.

«Я опустошен. Это был не лучший день для нас. Я хотел бы извиниться перед всеми за данное поражение, особенно перед партнерами по команде, которые верят в меня и оказывают мне поддержку каждый день. Беру на себя полную ответственность за произошедшее. Давайте соберемся с духом и вернемся более сильными», – написал Тиаго Силва.

В матче «Ньюкасл» - «Челси» 39-летний Силва допустил результативную ошибку, когда на 61-й минуте выполнил слабую передачу, мяч перехватил игрок «сорок» Жоэлинтон, забивший после этого третий гол своей команды в матче.

Напомним, ранее сообщалось, что Тиаго Силва в матче с «Ньюкаслом» вписал рекордом свое имя в историю «Челси».

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Источник Sport.ua
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