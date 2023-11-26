Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Бразилец оценил фиаско команды в матче с «сороками»
Защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва прокомментировал поражение команды в матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом» со счетом 1:4.
«Я опустошен. Это был не лучший день для нас. Я хотел бы извиниться перед всеми за данное поражение, особенно перед партнерами по команде, которые верят в меня и оказывают мне поддержку каждый день. Беру на себя полную ответственность за произошедшее. Давайте соберемся с духом и вернемся более сильными», – написал Тиаго Силва.
В матче «Ньюкасл» - «Челси» 39-летний Силва допустил результативную ошибку, когда на 61-й минуте выполнил слабую передачу, мяч перехватил игрок «сорок» Жоэлинтон, забивший после этого третий гол своей команды в матче.
Напомним, ранее сообщалось, что Тиаго Силва в матче с «Ньюкаслом» вписал рекордом свое имя в историю «Челси».
I'm devastated. It wasn't a good day for us. I would like to apologize to everyone for the defeat, especially to my teammates who believe in me and support me every day. I take full responsibility. Let's gather strength and come back stronger 🙏🏽💙 pic.twitter.com/sXP3ufJox8— Thiago Silva (@tsilva3) November 25, 2023
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