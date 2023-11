Тиаго Силва рекордом вписал свое имя в историю Челси

В субботу, 25 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде сыграл с «Ньюкаслом» и потерпел поражение со счетом 1:4.

В составе «синих» в стартовом составе на поле вышел бразильский защитник Тиаго Силва и отыграл весь матч.

Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком, который играл в составе лондонского клуба. На момент матча Тиаго Силве было 39 лет и 64 дня. Он опередил Дика Спенса, который в 1947 году сыграл за «Челси» в возрасте 39 лет 57 дней.

В более позднем возрасте, чем бразилец, за «Челси» играл лишь голкипер Марк Шварцер. В мае 2014-го он вышел на поле в матче с «Кардиффом», когда ему был 41 год 7 месяцев и 5 дней.

