Украина получила плей-офф, Сербия вышла на Евро, Джокович выиграл финал
Главные новости за 19 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 ноября.
1A. Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на ЧЕ-2024
1B. Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда
19 ноября команда Сербии получила путевку на ЧЕ-2024 в Германии
2A. Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Черногория в гостях вела в счете против Венгрии, но проиграла матч
2B. Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию
В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия
3A. Испания победила Грузию, Норвегия без Холанда поделила очки с Шотландией
Состоялись заключительные матчи группы А
3B. Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступила Словакии
Экс-динамовец Жерсон Родригес принес Люксембургу выездную победу
4A. Сергей РЕБРОВ: «Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью»
Тренер сборной Украины – о матче против Италии
4B. ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене
Проданы все 30 тысяч билетов на игру отбора Евро-2024 между Украиной и Италией
4C. ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на Бай-Арене
Лазарет у сине-желтых пуст, Сергей Ребров формирует заявку команды
5A. Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Соперником «бело-синих» был Звягель
5B. Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Испании
6. Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера
Янник не воспользовался тактической возможностью не пустить Новака в плей-офф
7. Ферстаппен выиграл в Лас-Вегасе, битва Ред Булла и Феррари, подиум Переса
Леклер и Перес финишировали в топ-3
8A. Женская сборная Украины разгромила команду Англии на ЧЕ по шахматам
Три из четырех партий матча завершились в пользу украинских шахматисток
8B. Барком-Кажаны проиграл лидеру польской Плюс Лиги
Украинская команда уступила волейболистам «Ястшембски Вегель» со счетом 0:3
9. Гегемония Австрии и отмена соревнований в Червинии. Итоги лыжной недели
Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта
10. Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
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