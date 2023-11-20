Украина получила плей-офф, Сербия вышла на Евро, Джокович выиграл финал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 ноября.

1A. Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024

Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на ЧЕ-2024

1B. Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда

19 ноября команда Сербии получила путевку на ЧЕ-2024 в Германии

2A. Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии, но проиграла матч

2B. Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию

В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия

3A. Испания победила Грузию, Норвегия без Холанда поделила очки с Шотландией

Состоялись заключительные матчи группы А

3B. Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступила Словакии

Экс-динамовец Жерсон Родригес принес Люксембургу выездную победу

4A. Сергей РЕБРОВ: «Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью»

Тренер сборной Украины – о матче против Италии

4B. ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене

Проданы все 30 тысяч билетов на игру отбора Евро-2024 между Украиной и Италией

4C. ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на Бай-Арене

Лазарет у сине-желтых пуст, Сергей Ребров формирует заявку команды

5A. Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом

Соперником «бело-синих» был Звягель

5B. Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги

Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Испании

6. Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера

Янник не воспользовался тактической возможностью не пустить Новака в плей-офф

7. Ферстаппен выиграл в Лас-Вегасе, битва Ред Булла и Феррари, подиум Переса

Леклер и Перес финишировали в топ-3

8A. Женская сборная Украины разгромила команду Англии на ЧЕ по шахматам

Три из четырех партий матча завершились в пользу украинских шахматисток

8B. Барком-Кажаны проиграл лидеру польской Плюс Лиги

Украинская команда уступила волейболистам «Ястшембски Вегель» со счетом 0:3

9. Гегемония Австрии и отмена соревнований в Червинии. Итоги лыжной недели

Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта

10. Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу

Валерий Василенко – о роковой смене поколений в «Скуадре адзурре»