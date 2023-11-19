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  4. ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 21:35 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:56
1297
0

ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене

Проданы все 30 тысяч билетов на игру отбора Евро-2024 между Украиной и Италией

19 ноября 2023, 21:35 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:56
1297
0
ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене
УАФ

Сборная Украины провела официальную тренировку в Леверкузене в преддверии игры 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Италии. Поселившись в гостинице, являющейся частью стадиона «БайАрена», сине-желтая команда сразу же очутилась в атмосфере футбола.

Все вокруг посвящено местному клубу: футболки разных лет, вырезанные в полный рост фигуры известных исполнителей, сразу привлек внимание «клон» легендарного игрока «Байера» Карстена Рамелова, клубные сувениры и фото выдающихся немецких футболистов вдоль каждого из коридоров на шести этажах отеля. А еще гигантские панорамные обои с изображением заполненного стадиона и игроков на поле. К слову, болельщики могут без проблем заказать себе номер и провести время в отличной футбольной атмосфере. Если, конечно, успеют забронировать апартаменты вовремя.

Сине-желтые обитают на верхних этажах отеля, куда фаны не имеют доступа. Здесь, кроме покоев игроков и тренеров, есть и ресторан, и медицинский зал, и место для экипировки. И все эти комнаты имеют панорамные окна прямо на трибуны. Когда футболист питается, принимает процедуры или слушает наставления тренерского штаба – невольно может увидеть в окне красно-черные трибуны «БайАрены». Поэтому, когда игроки вышли на великолепный газон леверкузенского стадиона, нельзя сказать, что место было совсем незнакомым для них, поскольку они почти весь день на него смотрели.

В вечерней тренировке приняли участие все футболисты сборной Украины. Лазарет у сине-желтых пуст – фактор важный. После пробежки и разминки ребята выполнили упражнения на скорость реакции, отработали держание мяча в квадрате и перешли в основную часть занятия – отшлифовку отдельных моментов тактической схемы на завтрашнюю игру.

Главный тренер Сергей Ребров традиционно объяснял исполнителям те или иные функции в разных аспектах игры, отмечал эпизоды, требующие повышенного внимания. К полуночи коуч сине-желтых сформирует заявку из 23 игроков, которые смогут принять участие в матче с Италией. А стартовый выбор Реброва будет обнародован завтра, 20 ноября, за 75 минут до начала поединка.

Все 30 тысяч билетов на матч, который начнется 20 ноября в 21:45 по Киеву, продано, поэтому завтра ожидается, что красно-черная арена перекрасится в сине-желтый цвет, который является наибольшим вдохновением для каждого украинца. Игроки сборной однозначно рассчитывают, что эмоции родных болельщиков помогут им добыть историческую и столь желанную для страны победу.

ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Леверкузене

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Источник Украинская ассоциация футбола
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