Сергей РЕБРОВ: «Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался об решающем поединке квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

– Я уверен, что завтра в Германии будет большая поддержка. Завтра нам нужен только победный результат, и от этого мы будем строить свою игру. На завтрашний матч мы рассматриваем множество тактик. Италия – интенсивная команда, у которой всегда есть несколько вариантов состава на матч. Мы готовимся к интенсивной игре, и выберем тактику на матч перед самой игрой.

Италия не такая команда, которая закроется и будет играть вторым номером от защиты. Они не будут играть на ничью.

– О шансах напрямую выйти на Евро-2024

Думаю, что у нас хорошие шансы. Этот матч будет отличаться от того, что был на «Сан-Сиро», потому что завтра мы будем иметь наших болельщиков. Почти весь стадион будет нас поддерживать. Помню наш матч против Германии, который мы играли в Бремене – была очень солидная поддержка среди украинцев, и завтра, уверен, будет так же. Это изменит психологию игроков, потому что когда ты приезжаешь на заполненный «Сан-Сиро» и стадион, где полностью поддерживают тебя, это разные вещи. Это даст большую мотивацию игрокам. Уверен, что у нас хорошие шансы.

Всегда говорю игрокам: не нужно бояться проиграть – важнее бояться не сделать достаточно, чтобы выиграть матч. И завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное.

– О словах руководителя УЕФА Чеферина, что Италия должна сыграть на Евро

Считаю, что это люди в Украине должны на это реагировать, нам очень важно быть готовыми к игре ментально. Надо забыть обо всем, обо всех высказываниях в прессе и сосредоточиться на своей игре. Считаю, что эти высказывания никак не повлияют на наших игроков, они будут лишь злее. Они будут понимать, что завтрашний результат смогут сделать только они.

– Почему сыграли с «Лехией» за закрытыми дверями

Понятно почему. Это товарищеская игра, мы играли не против национальной сборной, а команды. Эта игра была непосредственной подготовкой к Италии. Она была запланирована нами, но мы не были очень согласны играть ее 17 ноября, за два дня до официальной игры. Эта игра была в нашем плане, и я считаю ее очень полезной. Никто не получил повреждения, и сегодня в тренировке принимают участие все игроки. Это очень полезная игра для нас перед матчем против Италии.

– Об атмосфере в сборной и результативности украинских «легионеров»

Я вообще недавно со сборной Украины работаю и вижу атмосферу в команде. Мне очень нравится она, невзирая на то, как играют футболисты в клубах. Они приезжают сюда, и здесь совсем другие задачи, ответственность перед страной, людьми. Не могу сказать, как изменилась атмосфера после этого. Уверен, что эти хорошие игры, матчи «Шахтера» против «Барселоны» добавят уверенности. Уверен, что игры на этом уровне очень сильно придают уверенности игрокам для матчей в сборной.

– Хотел бы взять в сборную Украины кого-то из футболистов Италии

Очень уважаю итальянскую сборную. Но я верю в своих ребят, мне не нужны игроки из Италии. У нас очень хорошая команда и коллектив, и нам этого не нужно. Но мы все понимаем силу сборной Италии, где собраны игроки по всему миру. Мы уважаем Италию, но я очень рад работать с этими ребятами.

– Разговаривал ли с президентом перед матчем?

Нет, думаю, у него сейчас более важные вопросы. Конечно, он желал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю. Он очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы, и мы это понимаем. И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые поддерживают нас. Все игроки, находящиеся сейчас в национальной команде, готовы к завтрашней игре.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.