Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Главный матч осени пройдет 20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.
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Команды сыграют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная играет домашние встречи за границей.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024. Какую из команд устроит ничья – станет известно после матча Италии и Северной Македонии (17 ноября в Риме).
Турнирная таблица группы C
- 🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония
- 🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия
Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.
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