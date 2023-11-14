20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Команды сыграют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная играет домашние встречи за границей.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024. Какую из команд устроит ничья – станет известно после матча Италии и Северной Македонии (17 ноября в Риме).

Турнирная таблица группы C

🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония

🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия

Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.