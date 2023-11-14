Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
УКРАИНА
20.11.2023 21:45 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 01:23 | Обновлено 14 ноября 2023, 01:47
134
0

Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Главный матч осени пройдет 20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене

14 ноября 2023, 01:23 | Обновлено 14 ноября 2023, 01:47
134
0
Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная играет домашние встречи за границей.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024. Какую из команд устроит ничья – станет известно после матча Италии и Северной Македонии (17 ноября в Риме).

Турнирная таблица группы C

  • 🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония
  • 🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия

Украина – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

По теме:
Италия – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СПАЛЛЕТТИ: Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной
ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 смотреть онлайн сборная Италии по футболу Украина - Италия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бокс | 13 ноября 2023, 09:39 3
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком

Джордж Гроувз уверен, что Тайсон не выйдет на ринг с украинцем

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13 ноября 2023, 08:30 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17
Футбол | 14.11.2023, 00:57
ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17
ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
Футбол | 13.11.2023, 18:15
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Футбол | 13.11.2023, 13:30
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
12.11.2023, 13:51 3
Война
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
12.11.2023, 06:45 4
MMA
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
13.11.2023, 01:55 2
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем