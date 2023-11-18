Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу

Нынешняя сборная Италии лишь отдаленно напоминает «Скуадру адзурру» двухлетней давности, которая триумфально победила на Евро-2020. Казалось бы, прошло совсем мало времени с момента оглушительного успеха команды Манчини на чемпионате Европы, но по уровню игры и притязаниям итальянцев сейчас не назовешь грандом даже с натяжкой.

И дело не столько в бегстве с корабля главного творца итальянского «ренессанса» на Евро-2020 – Роберто Манчини, не в травмопаде, свалившемся на лысую голову Лучано Спаллетти, не даже в отчислении со сборной футболистов, замешанных в незаконной игре на тотализаторе.

Все намного сложнее. Или, если позволите, все намного проще. Главный бич сборной Италии последних лет пятидесяти – неумение «мягко» преодолевать смену поколений. Особенно после турниров, на которых были достигнуты громкие успехи.

После пиковых результатов – побед на чемпионатах мира или Европы – в сборной Италии традиционно сразу же начиналась кадровая революция. Все эти пертурбации носили очень болезненный оттенок. «Скуадре адзурре» приходилось в обязательном порядке падать очень глубоко, фактически достигая дна. И лишь после критически низкой отметки, после глубокого погружения, начинался камбэк.

Повторюсь: так было всегда. И нынешняя сборная Италии как нельзя красноречиво подтвердит неписанное правило. Сейчас в Италии спад. Сейчас Италия – вряд ли топовая сборная. Поэтому очень бы хотелось, чтобы сборная Украины воспользовалась этим моментом – «пересменкой» в сборной Италии.

А чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим на примерах все громкие падения итальянцев после громких побед. И вызваны они, эти падения, именно сменой поколений, как было сказано выше.

Смута накануне триумфа на Евро-2020

Начнем с наиболее памятного – победы Италии на Евро-2020. Однако перед тем, как апеннинцы выиграли континентальное первенство, их ждали смутные времена. И начались эти времена после памятного для всех нас Евро-2012, на котором Италия под руководством Чезаре Пранделли пробилась в финал. Но на киевском «Олимпийском» была разгромлена Испанией – 4:0.

На чемпионат мира 2014 года итальянцы пробились относительно безболезненно, хотя в одном из товарищеских поединков не смогли победить Люксембург (ничья 1:1). Не в последнюю очередь неутешительные результаты связаны с уходом ведущих футболистов и внедрением «новой крови» – Дармиана, Иммобиле, Черчи и других.

Однако на самом Мундиале Италия провалилась: не вышла из группы, проиграв Уругваю и Коста-Рике.

После того фиаско в отставку подал не только Пранделли, но и глава итальянской футбольной ассоциации Абете.

Новым алленаторе сборной стал Антонио Конте. Под его руководством итальянцы без особых проблем вышли на Евро-2016. Там дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили немцам.

На ЧМ-2018 Италию готовил уже новый тренер – Джан Пьеро Вентура. До сих пор сложно понять, как этого заурядного во всех отношениях наставника назначили на столь ответственный пост. Под его руководством «Скуадра» заняла второе место в отборочной группе, а в стыковых поединках уступила Швеции.

После того фиаско со сборной «завязали» Буффон, Де Росси и Барцальи. А чуть раньше – Балотелли и Пирло. Сборная Италии оказалась почти буквально у разбитого корыта. В любом случае, новый наставник итальянской сборной Роберто Манчини получил дрянное наследство.

Тем не менее, за относительно короткий срок Манчини удалось слепить очень боеспособный коллектив. В отборе на Евро-2020 итальянцы выиграли все десять поединков.

На одном дыхании прошли они и финальный турнир континентального первенства, одолев в финале англичан (по пенальти).

Однако, и в этот раз в бочке итальянского меда оказался деготь. Причем не одна ложка, а целое ведро.

Отборочный турнир на ЧМ-2022 сборная Италии завершила на втором месте. И в первом же стыковом поединке уступила сборной Северной Македонии. Италия второй раз подряд осталась без чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. После триумфа на Евро-2020 сборная Италии не попала на чемпионат мира

А все потому, что от команды, выигравшей в 2021 году чемпионат Европы, спустя всего год осталось одно лишь громкое название. Кьеллини, Бонуччи, Жоржиньо, Верратти, Инсинье – эти и другие игроки «Скуадры» ушли (или на подходе) на заслуженный отдых. На смену им пришли молодые и неопытные футболисты, которые, ко всему, порой не имеют места в основе даже своих клубов.

Очевидно, что Спаллетти, если он удержится на своем посту, придется строить фактически новую сборную Италии. И даже если его команда таки пробьется на чемпионат Европы в Германию, делать ей там будет нечего: по причине излишней уязвимости.

Если дело дрянь, не поможет даже Липпи

Как нельзя кстати ложатся в лекала исторической традиции и более ранние периоды функционирования «Скуадры адзурры»: после успеха непременно приходил песец. Упадок, то бишь. Тенденция, ничего не поделаешь.

Очень красиво ее, эту тенденцию, иллюстрирует период после триумфа Италии на ЧМ-2006. Тогда, напомню, сборная Италии под руководством Марчелло Липпи победила в финале французов (по пенальти).

«Красавчик Марчелло» после победного финала оставил свой пост: как и обещал. Вместо него назначили известного экс-футболиста сборной Италии Роберто Донадони. Известного экс-футболиста, но малоизвестного тренера.

Под его руководством «Скуадра» пробилась на Евро-2008 (сборная Украины играла в одной группе), но в финальной стадии чемпионата Европы итальянцы вылетели в первом раунде плей-офф (проиграли испанцам по пенальти). После того поражения Донадони указали на дверь.

Если разобраться по существу, с той сборной можно было бы достичь более весомых результатов на Евро. Если бы не травма Каннаваро. И не блажь Донадони, который по каким-то причинам решил убрать из команды добрую половину тех, кто выиграл на Мундиале-2006.

Getty Images/Global Images Ukraine. Во второй раз у руля Скуадры Адзурры у Марчелло Липпи не вышло

Донадони сменил Липпи. Марчелло зашел второй раз в ту же реку. И прогадал. Потому что он работал в сборной в тех же условиях, в которых позже работал Вентура, и сейчас работает Спаллетти. То есть, он попал в своеобразное «межсезонье» – когда лидеры ушли, а им на смену пришла неоперившаяся молодежь.

Второе пришествие Липпи в сборную Италии завершилось кричащим провалом. На ЧМ-2010 его подопечные не вышли из группы (ничьи с Парагваем и Новой Зеландией и поражение от Словакии).

Дальше был через Пранделли – пожинать плоды успеха. И горевать после провала.

Хождение по мукам. С пользой, и без

Показательно, что и еще раньше сборная Италии работала по указанному выше алгоритму: после громкого успеха – громкий провал.

На уже очень далеком от нас ЧМ-1982 итальянцы завоевали «золото», победив в финале Германию.

Но уже на следующий большой турнир – ЧЕ-1984 – итальянцы не пробились. А на чемпионате мира в 1986 году «Скуадра» уступила в первом же раунде плей-офф – французам, и главного тренера Беарзота отправили в отставку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Победив на ЧМ-1982, Италия не попала на Евро-1984

Дальше было тотальное омоложение состава «Скуадры». Команду, которой руководил Вичини, называли не иначе, как «детский сад», а самого тренера – «садовником».

Дзофф, Тарделли, Конте, Кабрини, Росси и другие триумфаторы ЧМ-1982 ушли из команды. Им на смену пришли малоизвестные тогда Виалли, Манчини и Донадони.

На Евро-1988 Италия вышла в полуфинал, где уступила сборной СССР, которую тренировал Валерий Лобановский, и которая была сформирована на базе киевского «Динамо».

«Детский сад» Вичини повзрослел, и на ЧМ-1990 выступил очень неплохо: полуфинал и итоговое третье место. Тогда у «Скуадры» был очень серьезный состав: что говорить, когда Роберто Баджо не всегда попадал в основу.

Но дальше – провал. Итальянцы проскочили мимо Евро-1992.

Тем не менее, на ЧМ-1994 Италия пробилась в финал. Уже под руководством Сакки. И с Баджо на острие.

После того Мундиаля в Италии снова началась кадровая перестройка. Она в итоге стоила места в сборной Сакки. И, как следствие, провал на Евро-1996.

Не многим лучше итальянцы выступили на ЧМ-1998, уступив в четвертьфинале французам. То поражение стоило рабочего места Чезаре Мальдини.

А вот на Евро-2000 омоложенная Италия под руководством Дзоффа вышла в финал, где проиграла Франции. Дзофф подав в отставку, и ему на смену пришел Трапаттони, который в сборной запомнился только тем, что провалился на ЧМ-2002 и Евро-2004.

Дальше – прогнозированная смена поколений, омоложение состава, внедрение молодых и неопытных игроков, которые в итоге выросли в настоящих мастеров. Липпи с Италией в 2006 году выиграли чемпионат мира.

Ну, а дальше снова начались гонки по пересеченной местности. От провала, порой полнейшего. До триумфа, порой оглушительного.

Сейчас сборная Италии, как мне кажется, снова достигла отрицательного пика. И почти наверняка она из него вскорости выберется, чтобы снова громко о себе заявить. Такая уж у нее непростая судьба.

Но сейчас, на этом самом отрицательном пике, было бы очень хорошо еще более усугубить трагизм момента: оставить «Скуадру» за бортом Евро-2024. Для этого у сборной Украины есть не только фактические, но и исторические основания.