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  4. Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Испания
19 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 19 ноября 2023, 13:28
1233
1

Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги

Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Испании

19 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 19 ноября 2023, 13:28
1233
1
Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов клуба «Бетис».

Севильцы намерены укрепить вратарскую позицию и внимательно следят за ситуацией вокруг украинца. Ранее сообщалось, что «Бетис» думает о подписании Давида де Хеа, который имеет статус свободного агента. Сейчас в «Бетисе» голкипер Руй Силва недоволен количеством игровой практики и может покинуть клуб в январе, а карьера 40-летнего Клаудио Браво близится к завершению.

«Бетис» рассчитывает вступить в переговоры с Андреем Луниным ближе к концу нынешнего сезона, так как якобы у самого украинца еще нет четкого понимания, чего он хочет в перспективе.

Напомним, будущим летом у Лунина истекает срок действия контракта с «Реалом».

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Бетис Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник El Gol Digital
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Умник
Там до сих Ману Пелегрини главный?
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