Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов клуба «Бетис».

Севильцы намерены укрепить вратарскую позицию и внимательно следят за ситуацией вокруг украинца. Ранее сообщалось, что «Бетис» думает о подписании Давида де Хеа, который имеет статус свободного агента. Сейчас в «Бетисе» голкипер Руй Силва недоволен количеством игровой практики и может покинуть клуб в январе, а карьера 40-летнего Клаудио Браво близится к завершению.

«Бетис» рассчитывает вступить в переговоры с Андреем Луниным ближе к концу нынешнего сезона, так как якобы у самого украинца еще нет четкого понимания, чего он хочет в перспективе.

Напомним, будущим летом у Лунина истекает срок действия контракта с «Реалом».