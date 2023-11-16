Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал

Лондонский «Арсенал» начал работу по поиску замены своему голкиперу Аарону Ремсдейлу, изъявившему желание покинуть клуб зимой.

Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, заинтересовался голкипером мадридского «Реала» Андрем Луниным. По информации Elnacional, «конониры» сделали покупку украинского стража ворот основной целью на зимнее трансферное окно.

Голкипер желает покинуть «Реал» из-за нехватки игровой практики. Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.