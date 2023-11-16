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  4. Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал
Англия
16 ноября 2023, 22:40 |
860
4

Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал

Андрей может перебраться в столицу Англии

16 ноября 2023, 22:40 |
860
4
Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Лондонский «Арсенал» начал работу по поиску замены своему голкиперу Аарону Ремсдейлу, изъявившему желание покинуть клуб зимой.

Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, заинтересовался голкипером мадридского «Реала» Андрем Луниным. По информации Elnacional, «конониры» сделали покупку украинского стража ворот основной целью на зимнее трансферное окно.

Голкипер желает покинуть «Реал» из-за нехватки игровой практики. Ранее появилась информация, что к Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги.

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Андрей Лунин Александр Зинченко Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Источник El Nacional
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Комментарии 4
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dunamo-fan
якщо правда то це взагалі бомба гармата!!
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+2
fifa2020
Ідеальний варіант!
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+1
naverland
Опять быть запасным
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0
🔱Avtoigor🔱
Супер!  
Аби це було правдою, хто зна
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0
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