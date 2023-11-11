Пора переходить? К Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть испанский клуб из-за нехватки игровой практики.

Украинский страж ворот полностью разочаровался в своей карьере в Мадриде после подписания «сливочными» Кепы Аррисабалаги, который стал первым номером команды после травмы Тибо Куртуа.



По информации испанского ресурса Diario SPORT, интерес к Лунину проявляет дортмундская «Боруссия» и текущий лидер немецкого чемпионата «Байер», не исключается также и интерес мюнхенской «Баварии».

Сегодня, 11 ноября, Андрей выйдет в старте команды на матч 13-го тура против «Валенсии», Кепа Аррисабалага находится в лазарете команды.