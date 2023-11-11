Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пора переходить? К Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги
Испания
11 ноября 2023, 11:18 | Обновлено 11 ноября 2023, 11:26
476
2

Пора переходить? К Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги

Украинец решил окончательно покинуть «Реал»

11 ноября 2023, 11:18 | Обновлено 11 ноября 2023, 11:26
476
2
Пора переходить? К Лунину проявляют интерес топовые клубы Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть испанский клуб из-за нехватки игровой практики.

Украинский страж ворот полностью разочаровался в своей карьере в Мадриде после подписания «сливочными» Кепы Аррисабалаги, который стал первым номером команды после травмы Тибо Куртуа.

По информации испанского ресурса Diario SPORT, интерес к Лунину проявляет дортмундская «Боруссия» и текущий лидер немецкого чемпионата «Байер», не исключается также и интерес мюнхенской «Баварии».

Сегодня, 11 ноября, Андрей выйдет в старте команды на матч 13-го тура против «Валенсии», Кепа Аррисабалага находится в лазарете команды.

По теме:
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Бавария Боруссия Дортмунд Байер
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вестерло с Сидорчуком спасся в концовке триллера против Сент-Трюйдена
Футбол | 10 ноября 2023, 23:48 1
Вестерло с Сидорчуком спасся в концовке триллера против Сент-Трюйдена
Вестерло с Сидорчуком спасся в концовке триллера против Сент-Трюйдена

Спасительный гол «Вестерло» забил на 90+1 мин усилиями Ганторпа Мадсена

Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Футбол | 10 ноября 2023, 17:04 9
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?

У Аррисабалаги травма отводящей мышцы правого бедра

ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Футбол | 10.11.2023, 13:01
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
Футбол | 10.11.2023, 13:50
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко
Футбол | 11.11.2023, 10:45
100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко
100 томов уголовного дела. Завершено расследование в отношении Павелко
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Найреальніший варіант стати основним-Баварія. Нойеру уже 37. Після повернення на поле він ще може сезон відіграє, але вже будуть награвати наступного основного голкіпера. От Лунін якраз ним і може стати.
Ответить
0
vitaha33
Борусія хороший варіант 
Ответить
0
Дані Рохас
Тикай оттуда Лунин, ты сможешь!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 8
Бокс
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26 1
Футбол
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 72
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
09.11.2023, 09:00 32
Хоккей
У Алькараса – 2.5 нейтрала. Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
У Алькараса – 2.5 нейтрала. Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
10.11.2023, 06:20 4
Теннис
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 35
Футбол
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем