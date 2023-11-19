Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда
19 ноября команда Сербии получила путевку на ЧЕ-2024 в Германии
19 ноября в нескольких группах прошли матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.
По итогам игрового дня команда Сербии получили право летом сыграть в Германии.
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Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд, если выиграет матч с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (результаты личных встреч).
В случае неудачи сборная Украины гарантированно сыграет в марте 2024 года в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва автоматически проходит по рейтингу Лиги наций.
Турнирная таблица группы C
Еще в 4 группах продолжается борьба за путевку на Евро-2024:
- Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)
- Группа D: Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%)
- Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)
- Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)
Уже известны 17 из 24 участников финального раунда Евро-2024:
- Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия
Квалификация Евро-2024
10-й тур, 19 ноября
- 16:00. Сербия – Болгария – 2:2
- 16:00. Венгрия – Черногория – 3:1
- 19:00. Бельгия – Азербайджан – 5:0
- 19:00. Швеция – Эстония – 2:0
- 21:45. Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2
- 21:45. Испания – Грузия – 3:1
- 21:45. Лихтенштейн – Люксембург – 0:1
- 21:45. Португалия – Исландия – 2:0
- 21:45. Шотландия – Норвегия – 3:3
Турнирные таблицы
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