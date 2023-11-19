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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:33
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Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда

19 ноября команда Сербии получила путевку на ЧЕ-2024 в Германии

19 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:33
348
0
Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда
Getty Images/Global Images Ukraine

​19 ноября в нескольких группах прошли матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

По итогам игрового дня команда Сербии получили право летом сыграть в Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд, если выиграет матч с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (результаты личных встреч).

В случае неудачи сборная Украины гарантированно сыграет в марте 2024 года в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва автоматически проходит по рейтингу Лиги наций.

Турнирная таблица группы C

Еще в 4 группах продолжается борьба за путевку на Евро-2024:

  • Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)
  • Группа D: Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%)
  • Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)
  • Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)

Уже известны 17 из 24 участников финального раунда Евро-2024:

  • Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия

Квалификация Евро-2024

10-й тур, 19 ноября

  • 16:00. Сербия – Болгария – 2:2
  • 16:00. Венгрия – Черногория – 3:1
  • 19:00. Бельгия – Азербайджан – 5:0
  • 19:00. Швеция – Эстония – 2:0
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2
  • 21:45. Испания – Грузия – 3:1
  • 21:45. Лихтенштейн – Люксембург – 0:1
  • 21:45. Португалия – Исландия – 2:0
  • 21:45. Шотландия – Норвегия – 3:3

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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