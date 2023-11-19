Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом

Сегодня, 19 ноября, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и представителем Второй лиги чемпионата Украины ФК «Звягель».

По договоренности клубов матч состоялся в закрытом режиме. Подопечные Александра Шовковского одержали победу в матче со счетом 2:0.

Киевское «Динамо» после восьми туров чемпионата Украины по футболу занимает восьмое место в турнирной таблице с 19 очками. «Звягель» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги Украины, у подопечных Сергея Шищенко 37 очков в 15 встречах.