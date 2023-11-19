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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:54
701
1

ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на БайАрене

Лазарет у сине-желтых пуст, Сергей Ребров формирует заявку команды

19 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:54
701
1
ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на БайАрене
УАФ

Сборная Украины провела официальную тренировку в Леверкузене в преддверии игры 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Италии. Команда поселилась в гостинице, являющейся частью стадиона «БайАрена».

В вечерней тренировке приняли участие все футболисты сборной Украины. Лазарет у сине-желтых пуст – фактор важный. После пробежки и разминки ребята выполнили упражнения на скорость реакции, отработали держание мяча в квадрате и перешли в основную часть занятия – отшлифовку отдельных моментов тактической схемы на завтрашнюю игру.

Главный тренер Сергей Ребров традиционно объяснял исполнителям те или иные функции в разных аспектах игры, отмечал эпизоды, требующие повышенного внимания. К полуночи коуч сине-желтых сформирует заявку из 23 игроков, которые смогут принять участие в матче с Италией. А стартовый выбор Реброва будет обнародован завтра, 20 ноября, за 75 минут до начала поединка.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на БайАрене

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка Леверкузен БайАрена Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
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avk2307
На Олімпійському планували Sheraton. Там навыть вивіску повісили були.
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