Сборная Украины провела официальную тренировку в Леверкузене в преддверии игры 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Италии. Команда поселилась в гостинице, являющейся частью стадиона «БайАрена».

В вечерней тренировке приняли участие все футболисты сборной Украины. Лазарет у сине-желтых пуст – фактор важный. После пробежки и разминки ребята выполнили упражнения на скорость реакции, отработали держание мяча в квадрате и перешли в основную часть занятия – отшлифовку отдельных моментов тактической схемы на завтрашнюю игру.

Главный тренер Сергей Ребров традиционно объяснял исполнителям те или иные функции в разных аспектах игры, отмечал эпизоды, требующие повышенного внимания. К полуночи коуч сине-желтых сформирует заявку из 23 игроков, которые смогут принять участие в матче с Италией. А стартовый выбор Реброва будет обнародован завтра, 20 ноября, за 75 минут до начала поединка.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на БайАрене