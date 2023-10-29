Реал выиграл Эль Класико, Динамо снова потеряло очки, Фьюри подарили победу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 октября.

1. Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны

Англичанин забил два гола во втором тайме

2. Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом

Команда Вишняка затянула футболистов Луческу в фирменное «домашнее болото»

3A. Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам

Вечером 28 октября в саудовском Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса

3B. ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге

Бой за титул абсолютного чемпиона пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии

4A. Кривбасс в дерби разгромил Днепр-1

Подопечные Юрия Вернидуба продолжают лидировать в УПЛ

4B. Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью

Команды во Львове голов не забили

4C. Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю

Луганская команда не сумела забить, хотя имела много шансов это сделать

5A. Челси без Мудрика не забил и проиграл, Ярмолюк вышел на замену

Украинец из-за травмы пропустил матч чемпионата

5B. В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ

Не играет и Энцо Фернандес

5C. Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд

28 октября состоялись матчи 10-го тура АПЛ

5D. Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд

Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0

6. Из героя в неудачники. Трубин не помог Бенфике обыграть Каза Пию

Анатолий отбил пенальти, но пропустил необязательный гол между ног

7A. Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию

Чемпионат мира 2023 по мини-футболу проводится на острове Аль-Марджан в ОАЭ

7B. ХИТ вырвал ничью за 20 секунд до конца матча с Аятом со счета 0:2 в ЛЧ

Игра между украинским клубом и командой из Казахстана завершилась со счетом 2:2

8. Прометей выиграл и во втором матче квалификации Лиги чемпионов

Подопечные Андрея Левченко близки, чтобы выйти в следующий этап турнира

9A. Снигур пробилась в финал турнира ITF в Глазго, обыграв неудобную соперницу

Дарья обыграла британку Дарт в двух сетах

9B. Терлюга выиграла бронзу чемпионата мира после большого скандала

Соперница украинки не вышла на бой

10. Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер

Молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне