Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал выиграл Эль Класико, Динамо снова потеряло очки, Фьюри подарили победу
Другие новости
29 октября 2023, 09:00 | Обновлено 29 октября 2023, 09:17
696
1

Реал выиграл Эль Класико, Динамо снова потеряло очки, Фьюри подарили победу

Главные новости за 28 октября на Sport.ua

29 октября 2023, 09:00 | Обновлено 29 октября 2023, 09:17
696
1
Реал выиграл Эль Класико, Динамо снова потеряло очки, Фьюри подарили победу
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 октября.

1. Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Англичанин забил два гола во втором тайме

2. Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Команда Вишняка затянула футболистов Луческу в фирменное «домашнее болото»

3A. Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Вечером 28 октября в саудовском Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса

3B. ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге
Бой за титул абсолютного чемпиона пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии

4A. Кривбасс в дерби разгромил Днепр-1
Подопечные Юрия Вернидуба продолжают лидировать в УПЛ

4B. Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью
Команды во Львове голов не забили

4C. Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Луганская команда не сумела забить, хотя имела много шансов это сделать

5A. Челси без Мудрика не забил и проиграл, Ярмолюк вышел на замену
Украинец из-за травмы пропустил матч чемпионата

5B. В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Не играет и Энцо Фернандес

5C. Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
28 октября состоялись матчи 10-го тура АПЛ

5D. Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0

6. Из героя в неудачники. Трубин не помог Бенфике обыграть Каза Пию
Анатолий отбил пенальти, но пропустил необязательный гол между ног

7A. Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Чемпионат мира 2023 по мини-футболу проводится на острове Аль-Марджан в ОАЭ

7B. ХИТ вырвал ничью за 20 секунд до конца матча с Аятом со счета 0:2 в ЛЧ
Игра между украинским клубом и командой из Казахстана завершилась со счетом 2:2

8. Прометей выиграл и во втором матче квалификации Лиги чемпионов
Подопечные Андрея Левченко близки, чтобы выйти в следующий этап турнира

9A. Снигур пробилась в финал турнира ITF в Глазго, обыграв неудобную соперницу
Дарья обыграла британку Дарт в двух сетах

9B. Терлюга выиграла бронзу чемпионата мира после большого скандала
Соперница украинки не вышла на бой

10. Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне

По теме:
Встреча Усика и Фьюри, ассист Малиновского, Барселона следит за Цыганковым
Цыганков готов играть, ХИТ сделал камбэк, мини-футболисты разгромили Алжир
Шахтер Пушича vs Барса, скандал Терлюги, успехи Руха U-19, ХИТа, Прометея
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Бокс | 29 октября 2023, 05:23 3
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»

Многие болельщики поддерживают мнение известного промоутера

ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге
Бокс | 29 октября 2023, 03:55 8
ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге
ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге

Бой за титул абсолютного чемпиона пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии

Результат по приказу. Как Верес пытается выжать максимум из Лавриненко
Футбол | 29.10.2023, 09:30
Результат по приказу. Как Верес пытается выжать максимум из Лавриненко
Результат по приказу. Как Верес пытается выжать максимум из Лавриненко
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 29.10.2023, 09:09
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28.10.2023, 14:05
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
БарСЕЛОна проиграла классику тем же составом, что и с Шахтёром, а Колос  потерял очки дома в большинстве.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
29.10.2023, 00:50 2
Бокс
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 1
Бокс
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
27.10.2023, 11:45
Бокс
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
28.10.2023, 16:57 398
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем