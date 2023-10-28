Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов. Такой показатель Александра является одним из лучших в матче.

Лучшим игроком поединка стал автор хет-трика Эдди Нкетиа (9.9).

Оценки WHoScored за матч Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 5:0