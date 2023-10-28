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  4. Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Англия
28 октября 2023, 20:30 | Обновлено 28 октября 2023, 21:37
5279
9

Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд

Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0

28 октября 2023, 20:30 | Обновлено 28 октября 2023, 21:37
5279
9
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов. Такой показатель Александра является одним из лучших в матче.

Лучшим игроком поединка стал автор хет-трика Эдди Нкетиа (9.9).

Оценки WHoScored за матч Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 5:0

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Эдди Нкетиа Александр Зинченко лучший игрок WhoScored Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Octopus
Интересно, что помешало ему поставить 10 вместо 9,9?
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+3
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anacreon
взагалі дивне правило, коли пенальті дають пробивати лівому чуваку, який собі записує халявний гол в статистику. Набагато цікавіше би було, якби пенальті пробивав той, хто його заробив. Якщо не отримав травму. Тоді передати іншому.
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0
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anacreon
Інколи дуже цікаво, що відбувається в головах футболістів.Нкетіа забив хет-трик. Команда отримала парво на пенальті. Всі, включаючи коментаторів, думали, що зараз йому дадуть право пробити, аби був легендарний рахунок. І для команди, і для його особистої кар'єри.Підходить якийсь Вієра, ніхто і звати його ніяк. Вийшов на заміну....
Навіщо? Чого саме йому? Аби бідося забив свій третій гол за арсенальську кар'єру? Пару матчі втому команда дала пробити Хаверцу, аби той набрався впевненості. Шо тому Вієра від цього голу? Нічого. Нкетіа міг зробити чотири голи.
Так само могли дати Зінченко пробити, для покращення статистики.Нкетіа треба біло просто піти і забрати м'яч і сказати, що йому потрібніше.
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-1
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AutumnBridge
Шеффилд это же как наш Минай Юнайтед?
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-1
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