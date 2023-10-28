Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0
28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».
Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов. Такой показатель Александра является одним из лучших в матче.
Лучшим игроком поединка стал автор хет-трика Эдди Нкетиа (9.9).
Оценки WHoScored за матч Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 5:0
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Навіщо? Чого саме йому? Аби бідося забив свій третій гол за арсенальську кар'єру? Пару матчі втому команда дала пробити Хаверцу, аби той набрався впевненості. Шо тому Вієра від цього голу? Нічого. Нкетіа міг зробити чотири голи.
Так само могли дати Зінченко пробити, для покращення статистики.Нкетіа треба біло просто піти і забрати м'яч і сказати, що йому потрібніше.