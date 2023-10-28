В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ

Украинский вингер Михаил Мудрик, который забил гол в прошлом матче против «Арсенала», к удивлению многих не попал в заявку на встречу с «Брентфордом» (старт в 14:30).

Наставник Синих Маурисио Почеттино рассказал, что у Мудрика и хавбека Энцо Фернандеса есть небольшие проблемы.

«У Михаила и Энцо небольшие растяжения мышц. Ничего страшного, думаю, оба будут готовы к следующему матчу. Нам будет не хватать их обоих сегодня, но проблемы у них действительно незначительные», – сказал Почеттино.