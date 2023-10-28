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Англия
28 октября 2023, 14:05 | Обновлено 28 октября 2023, 14:17
1628
0

В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ

Не играет и Энцо Фернандес

28 октября 2023, 14:05 | Обновлено 28 октября 2023, 14:17
1628
0
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик, который забил гол в прошлом матче против «Арсенала», к удивлению многих не попал в заявку на встречу с «Брентфордом» (старт в 14:30).

Наставник Синих Маурисио Почеттино рассказал, что у Мудрика и хавбека Энцо Фернандеса есть небольшие проблемы.

«У Михаила и Энцо небольшие растяжения мышц. Ничего страшного, думаю, оба будут готовы к следующему матчу. Нам будет не хватать их обоих сегодня, но проблемы у них действительно незначительные», – сказал Почеттино.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Маурисио Почеттино Энцо Фернандес
Источник BBC
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