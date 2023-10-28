В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Не играет и Энцо Фернандес
Украинский вингер Михаил Мудрик, который забил гол в прошлом матче против «Арсенала», к удивлению многих не попал в заявку на встречу с «Брентфордом» (старт в 14:30).
Наставник Синих Маурисио Почеттино рассказал, что у Мудрика и хавбека Энцо Фернандеса есть небольшие проблемы.
«У Михаила и Энцо небольшие растяжения мышц. Ничего страшного, думаю, оба будут готовы к следующему матчу. Нам будет не хватать их обоих сегодня, но проблемы у них действительно незначительные», – сказал Почеттино.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу жиронцев, Довбик отыграл 67 минут
«Горняки» не позволили функционеру отпраздновать как следует