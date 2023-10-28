Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью
Чемпионат Украины
Рух Львов
28.10.2023 18:00 – FT 0 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 19:58 | Обновлено 28 октября 2023, 20:18
323
5

Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью

Команды во Львове голов не забили

28 октября 2023, 19:58 | Обновлено 28 октября 2023, 20:18
323
5
Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Рух» – «Александрия» – 0:0

Предупреждение: Пидгурский (74), Соломон (87) – Кулаковский (92)

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 73), Сапуга, Притула (Пастух, 55), Теслюк (Квасница, 55), Рунич (Соломон, 73), Климчук

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Сигеев, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Андрейчук (Погорелый, 46), Калитвинцев, Михайленко (Смирный, 66), Шостак (Билошевский, 73), Шулянский (Джевани, 66)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Арена-Львов» (Львов)

РУХ – ОЛЕКСАНДРІЯ. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист 1925
Ворскла – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвав победу у Барселоны
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28 октября 2023, 16:57 247
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом

Команда Вишняка затянула футболистов Луческу в фирменное «домашнее болото»

Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
Футбол | 28 октября 2023, 17:07 12
Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером

Неудачная полоса команды Луческу

ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
Футбол | 28.10.2023, 18:50
ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28.10.2023, 14:05
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Футбол | 28.10.2023, 00:05
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Русик обещал поставить атакующий футбол
третий матч команда не может даже гол забить
Ответить
+1
AutumnBridge
Можно подумать что кто то поставил 50 копеек на победу Александрии.      Зато она обрушила Рух одновременно с Динамо и Днепродин.    Это они умеют делать - подсунуть свинью.     А сегодня как раз ещё и полнолуние.    Молодые волки проголодались.  
Таблица всё красивей становится.  И не угадаешь как она будет смотреться под ёлкой.
Ответить
0
OLEXANDER
Ротан? Помилка в заголовку)
Ответить
0
avk2307
Ротань знову без перемоги, а у Динамо триває падіння. Хто гірший як вважаєте?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
26.10.2023, 21:13
Футбол
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
27.10.2023, 19:05 1
Бокс
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем