Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью
Команды во Львове голов не забили
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Рух» – «Александрия» – 0:0
Предупреждение: Пидгурский (74), Соломон (87) – Кулаковский (92)
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 73), Сапуга, Притула (Пастух, 55), Теслюк (Квасница, 55), Рунич (Соломон, 73), Климчук
«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Сигеев, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Андрейчук (Погорелый, 46), Калитвинцев, Михайленко (Смирный, 66), Шостак (Билошевский, 73), Шулянский (Джевани, 66)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).
Стадион: «Арена-Львов» (Львов)
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