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Рух Львов
28.10.2023 18:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:10 | Обновлено 28 октября 2023, 21:12
56
0

Рух – Александрия – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ

28 октября 2023, 21:10 | Обновлено 28 октября 2023, 21:12
56
0
Рух – Александрия – 0:0. Видеообзор матча
ФК Рух Львов

В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и «Александрия». Матч прошел во Львове на стадионе «Арена Львов».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Рух» – «Александрия» – 0:0

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 73), Сапуга, Притула (Пастух, 55), Теслюк (Квасница, 55), Рунич (Соломон, 73), Климчук.

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Сигеев, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Андрейчук (Погорелый, 46), Калитвинцев, Михайленко (Смирный, 66), Шостак (Билошевский, 73), Шулянский (Джевани, 66).

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Источник Sport.ua
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