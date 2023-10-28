В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и «Александрия». Матч прошел во Львове на стадионе «Арена Львов».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Рух» – «Александрия» – 0:0

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 73), Сапуга, Притула (Пастух, 55), Теслюк (Квасница, 55), Рунич (Соломон, 73), Климчук.

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Сигеев, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Андрейчук (Погорелый, 46), Калитвинцев, Михайленко (Смирный, 66), Шостак (Билошевский, 73), Шулянский (Джевани, 66).