Рух – Александрия – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ
В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и «Александрия». Матч прошел во Львове на стадионе «Арена Львов».
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Рух» – «Александрия» – 0:0
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 73), Сапуга, Притула (Пастух, 55), Теслюк (Квасница, 55), Рунич (Соломон, 73), Климчук.
«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Сигеев, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Андрейчук (Погорелый, 46), Калитвинцев, Михайленко (Смирный, 66), Шостак (Билошевский, 73), Шулянский (Джевани, 66).
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