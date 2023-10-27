В субботу, 28 октября, «Рух» в рамках 12-го тура УПЛ на стадионе «Арена Львов» будет принимать «Александрию». Ничейная серия «желто-черных» с александрийцами длится в чемпионатах три игры.

Рух

Руховцы после гостевой разгромной победы в прошлом туре над «Вересом» находятся на пятом месте в турнирной таблице и имеют еще одну игру в запасе. Домашняя беспроигрышная клубная рекордная серия «Руха» продолжается в УПЛ 12 матчей: четыре победы и восемь ничьих. Руховцы удерживают и ничейную домашнюю клубную рекордную серию, которая длится в УПЛ 4 игры. Из-за перебора желтых карточек пропустит субботнюю игру один из основных защитников львовского клуба Роман Дидык.

Вот предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева: «Мы уже играли с этой командой в Кубке Украины, но тогда делали ротацию, хоть это и не оправдывает наше поражение. «Рух» пропустил гол на последних секундах матча и теперь мы хотим взять реванш. «Александрия» – хорошая команда, играющая в структурный футбол, контролирующая мяч. Думаю, это будет интересное противостояние».

Александрия

«Александрия» с 14 августа еще не испытывала радости победы в чемпионате, трижды сыграв вничью и потерпев шесть поражений. В гостях подопечные Руслана Ротаня не побеждают в УПЛ на протяжении 7-ми игр: четыре ничьих и три поражения. В итоге александрийцы находятся на 12 месте турнирной таблицы. «Александрия» может 100-й раз в чемпионатах сыграть вничью, а при Руслане Ротане - потерпеть 10-е поражение.

Статистика встреч

«Рух» и «Александрия» ранее уже пять раз встречались в УПЛ и руховцы еще ни разу не терпели поражений, одержав одну победу и четыре раза сыграв вничью. В общей сложности ничейная серия «желто-черных» с александрийцами продолжается в чемпионатах три игры. В предыдущий раз «Рух» в чемпионатах принимал «Александрию» 4 июня этого года и поровну поделил очки с соперниками – ничья 0:0. А в состоявшемся 26 сентября кубковом домашнем матче с подопечными Руслана Ротаня руховцы уступили со счетом 0:1. Тогда на последних минутах игры «срезал» мяч в свои ворота Марко Сапуга.

Фемида

Арбитром матча назначен Николай Балакин (Киевская область), который проведет юбилейный, 80-й, матч в УПЛ. Ранее «Рух» при Балакине еще не побеждал в чемпионатах – ничья и три поражения. «Александрия» при этом арбитре провела 13 игр в УПЛ: 7 побед, ничья и 5 поражений.

Прогноз на противостояние

«Рух» удерживает в чемпионате затяжной домашний беспроигрышный сериал, который длится 12 игр. «Александрия» не побеждает в УПЛ на протяжении 9 матчей. Нашим прогнозом будет победа хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Холод, Сыч, Слюбик, Сапуга, Пидгурский, Пастух, Теслюк, Рунич, Климчук.

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Логинов, Мартынюк, Погорилый, Сигеев, Калитвинцев, Шостак, Михайленко, Шулянский, Смирный.

28 октября, суббота