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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:03 |
286
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны результатом»

Главный тренер «Руха» – о ничьей с «Александрией»

28 октября 2023, 21:03 |
286
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны результатом»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал нулевую ничью с «Александрией».

- Мы недовольны результатом, но я не могу сказать, что ребята сыграли неудачный матч. С первой и до последней минуты мы действовали с позиции силы и создавали моменты, но не реализовали их. Наша задача – создать боеспособную команду и за 11 матчей у нас лишь одно поражение. Не считаю, что это отрицательный результат. На игроков не нужно давить, ведь сейчас они еще приобретают опыт. Только так они потом смогут претендовать на высшие места.

Сегодня мы не забили, хотя и имели моменты – это недостаток опыта, ведь у нас молодая команда. Остается только работать и двигаться дальше. Каждый матч, и дома, и на выезде, мы не играем от обороны, а заставляем соперников играть вторым номером. Если бы мы забили гол – была бы совсем другая игра и «Александрии» пришлось бы еще больше раскрываться. Но в целом наши ребята сыграли хорошо и я благодарю их за это. Они продемонстрировали тот стиль, который исповедует «Рух».

Замены не испортили игру. В некоторых действиях были ошибки у всех игроков – будем их исправлять. Каждый матч мы играем на победу и дальше нас ждут непростые соперники. Для «Руха» важно, чтобы наши футболисты играли с позиции силы и этот футбол со временем принесет нам результат. Если нам удастся сохранить состав на следующий сезон, то команда тогда будет бороться на призовые места.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия
Источник ФК Рух Львов
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