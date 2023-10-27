В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Безвыигрышная серия александрийцев в чемпионате длится с августа текущего года и насчитывает девять матчей. В прошлом туре команда Руслана Ротаня на своем поле проиграла «Колосу» со счетом 0:1. Руховцы занимают пятое место в турнирной таблице, а неделю назад львовяне разгромили «Верес» – 5:2. В текущем сезоне соперники уже встречались: в кубковом поединке александрийцы одержали минимальную победу, забив решающий гол на последних минутах основного времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.