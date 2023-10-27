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Чемпионат Украины
Рух Львов
28.10.2023 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 23:48 |
38
0

Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Премьер-лиги

27 октября 2023, 23:48 |
38
0
Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Безвыигрышная серия александрийцев в чемпионате длится с августа текущего года и насчитывает девять матчей. В прошлом туре команда Руслана Ротаня на своем поле проиграла «Колосу» со счетом 0:1. Руховцы занимают пятое место в турнирной таблице, а неделю назад львовяне разгромили «Верес» – 5:2. В текущем сезоне соперники уже встречались: в кубковом поединке александрийцы одержали минимальную победу, забив решающий гол на последних минутах основного времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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