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  4. Из героя в неудачники. Трубин не помог Бенфике обыграть Каза Пию
Чемпионат Португалии
Бенфика
28.10.2023 20:00 – FT 1 : 1
Каза Пия
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Португалия
28 октября 2023, 22:01 | Обновлено 28 октября 2023, 22:04
1997
5

Из героя в неудачники. Трубин не помог Бенфике обыграть Каза Пию

Анатолий отбил пенальти, но пропустил необязательный гол между ног

28 октября 2023, 22:01 | Обновлено 28 октября 2023, 22:04
1997
5
Из героя в неудачники. Трубин не помог Бенфике обыграть Каза Пию
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 9 тура чемпионата Португалии «Бенфика» не удержала победу в домашней встрече с «Каза Пия» (1:1).

«Орлы» открыли счет на 44-й минуте, соперники сумели отыграться на 81-й.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вышел с первых минут и сумел отбить пенальти на 54-й минуте. К сожалению, позже украинец спасти не смог, пропустив мяч между ног с острого угла.

«Бенфика» сравнялась по очкам со «Спортингом» и по дополнительным показателям даже вышла на первое место, но у «зелено-белых» в понедельник матч этого тура против «Боавишты». Также на три очка отстает «Порту», который в этом туре тоже еще не играл.

Чемпионат Португалии. 9 тур

«Бенфика» – «Каза Пия» – 1:1
Голы: Жоау Мариу (44) – Ларрасабаль (81)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу пенальти Анатолий Трубин Каза Пия
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Yulian Beshley
до якого невдахи , клоуни трубін єдиний хто рятує бенфіку, такі голи трапляють, це гол трубіна на 25 відсотків , через те що не встиг підставити ногу , але він точно не невдаха , клоуни байтите на заголовки
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+8
⬆️
А шо, Бенфика не могла Казе забить штуки 3?)))
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+5
Viktor Shuper
Бенфіка поци, забили один і почали вату катати. дуже часто таке катання до такого результату доводить. самі винні, вини Трубіна в 1:1 нема
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+3
apepa
Бенфика еще пожалеет что купила этого горе вратаря.
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-2
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