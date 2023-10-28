Из героя в неудачники. Трубин не помог Бенфике обыграть Каза Пию

В матче 9 тура чемпионата Португалии «Бенфика» не удержала победу в домашней встрече с «Каза Пия» (1:1).

«Орлы» открыли счет на 44-й минуте, соперники сумели отыграться на 81-й.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вышел с первых минут и сумел отбить пенальти на 54-й минуте. К сожалению, позже украинец спасти не смог, пропустив мяч между ног с острого угла.

«Бенфика» сравнялась по очкам со «Спортингом» и по дополнительным показателям даже вышла на первое место, но у «зелено-белых» в понедельник матч этого тура против «Боавишты». Также на три очка отстает «Порту», который в этом туре тоже еще не играл.

Чемпионат Португалии. 9 тур

«Бенфика» – «Каза Пия» – 1:1

Голы: Жоау Мариу (44) – Ларрасабаль (81)

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