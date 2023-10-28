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Португалия
28 октября 2023, 21:30 | Обновлено 28 октября 2023, 21:37
2021
1

ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики

Анатолий творит чудеса в рамке ворот португальского клуба

28 октября 2023, 21:30 | Обновлено 28 октября 2023, 21:37
2021
1
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин отбил очередной пенальти в составе «Бенфики».

В матче 9 тура чемпионата Португалии против «Каза Пия» в ворота украинца соперники пробили одиннадцатиметровый на 54-й минуте, на тот момент команда Анатолия вела со счетом 1:0.

Нападающий «Каза Пия» Фелипе пробил в правый угол ворот, но Трубин выдал удивительный сейв, не позволив распечатать свои ворота.

Видео момента

Отметим, что Анатолий Трубин перешел в «Бенфику» в летнее трансферное окно и за это время успел отразить 2 из 5 пенальти (еще один удар полетел мимо), которые пробивали в его ворота. До «Бенфики» его статистика была менее удачной – два отраженных удара с «точки» из 15

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Анатолий Трубин Бенфика Каза Пия чемпионат Португалии по футболу пенальти
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Молодчага . так Малиновський -бот коментатор Шахти говорив.
Без іронії - молодець Анатолій.
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