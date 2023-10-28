ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики

Украинский вратарь Анатолий Трубин отбил очередной пенальти в составе «Бенфики».

В матче 9 тура чемпионата Португалии против «Каза Пия» в ворота украинца соперники пробили одиннадцатиметровый на 54-й минуте, на тот момент команда Анатолия вела со счетом 1:0.

Нападающий «Каза Пия» Фелипе пробил в правый угол ворот, но Трубин выдал удивительный сейв, не позволив распечатать свои ворота.

Видео момента

Отметим, что Анатолий Трубин перешел в «Бенфику» в летнее трансферное окно и за это время успел отразить 2 из 5 пенальти (еще один удар полетел мимо), которые пробивали в его ворота. До «Бенфики» его статистика была менее удачной – два отраженных удара с «точки» из 15