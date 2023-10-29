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  4. Тренер Бенфики: Допустили две ошибки в обороне, но Трубин отразил пенальти
Португалия
29 октября 2023, 13:39 |
969
1

Тренер Бенфики: Допустили две ошибки в обороне, но Трубин отразил пенальти

Рогер Шмидт – о матче против «Каза Пия»

29 октября 2023, 13:39 |
969
1
Тренер Бенфики: Допустили две ошибки в обороне, но Трубин отразил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт поделился впечатлениями от матча чемпионата Португалии против «Каза Пия» (ничья 1:1):

«Честно говоря, я сильно разочарован, потому что мы хотели выиграть после неудачи в Лиге чемпионов. Мы хотели выступить хорошо и, думаю, мы начали хорошо. Впрочем, мы забили первый гол, и было два пути к победе: первый – забить второй, третий или четвертый гол, второй – не ошибаться в защите и выиграть со счетом 1:0.

В защите допустили две большие ошибки. В первой Трубин отразил пенальти, а вторая привела к голу. Команда пробовала все, чтобы забить второй гол, но нам пришлось смириться. Это очень расстраивает».

Напомним, Трубин в матче против «Каза Пия» сначала отразил пенальти, но затем пропустил необязательный гол между ног с острого угла.

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Рогер Шмидт Бенфика Анатолий Трубин Каза Пия чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Бенфика
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Выталкиватель парашутистов
По-поводу игры Трубина - постепенно все становится на свои места
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