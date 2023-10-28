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28 октября 2023, 10:23 | Обновлено 28 октября 2023, 10:49
2500
2

Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию

Чемпионат мира 2023 по мини-футболу проводится на острове Аль-Марджан в ОАЭ

28 октября 2023, 10:23 | Обновлено 28 октября 2023, 10:49
2500
2
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Суспільне

28 октября в 09:15 состоялся поединок 2-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины сенсационно проиграла команде Таиланда (0:2).

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

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Сборная Украины выступает в группе C, где ее соперниками являются команды Алжира, Таиланда, Чехии. В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6).

В игре против Таиланда команда Виталия Мельника выглядела неубедительно. Пропустив гол в середине первого тайма, украинцы так и не смогли отыграться. Во втором тайме был удален Андрей Слинкин за игру рукой, однако соперники пенальти не реализовали.

Заменив вратаря на полевого игрока, сборная Украины пропустила гол в пустые ворота на последних секундах и проиграла матч против команды Таиланда со счетом 0:2.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. 30 октября сборная Украины проведет последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира, и украинцам в нем нужна только победа.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ)

2-й тур, 28 октября

Украина – Таиланд – 0:2

Голы: Типаном, 16, Вирают, 50+2

Турнирная ситуация

  • 1. Чехия – 3 очка (1 игра)
  • 2. Таиланд – 3 очка (2 игры)
  • 3. Україна – 3 очка (2 игры)
  • 4. Алжир – 0 очков (1 игра)

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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Swed
"Мы недооценили соперника. Было душно и жарко".    В 9 - 10 часов утра?    Ведь они в одном часовом поясе с Украиной.)
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0
mayakovskiy1
Ничего сенсационного. Играет десятый состав. 
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-1
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