Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Команда Вишняка затянула футболистов Луческу в фирменное «домашнее болото»
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1
Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19
Предупреждения: Ванат, 31, Бражко, 72
Удаление: Ванат, 63 (второе предупреждение)
«Колос»: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич (Золотов, 83) – Демченко (Тотовицкий, 83), Милько – Диего Кариока (Мякушко, 72), Салабай (Безбородько, 55), Ильин (Болбат, 55).
«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Шапаренко, 70), Буяльский, Караваев – Ванат.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 13 (8) – 9 (4)
Угловые: 9 – 7
Оффсайды: 0 – 1.
КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
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