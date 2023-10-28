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Чемпионат Украины
Колос К
28.10.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 16:57 | Обновлено 28 октября 2023, 16:59
2418
92

Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом

Команда Вишняка затянула футболистов Луческу в фирменное «домашнее болото»

28 октября 2023, 16:57 | Обновлено 28 октября 2023, 16:59
2418
92
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1

Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19

Предупреждения: Ванат, 31, Бражко, 72

Удаление: Ванат, 63 (второе предупреждение)

«Колос»: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич (Золотов, 83) – Демченко (Тотовицкий, 83), Милько – Диего Кариока (Мякушко, 72), Салабай (Безбородько, 55), Ильин (Болбат, 55).

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Шапаренко, 70), Буяльский, Караваев – Ванат.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 13 (8) – 9 (4)
Угловые: 9 – 7
Оффсайды: 0 – 1.

КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 96
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apepa
Андриевский: Мы выиграем все пропущенные матчи и будем на первом месте!
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+4
Lesovij7
Дед ведёт команду в пропасть
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+4
RomeoBoss
Динамо знову просрало
свою перевагу у відкладен- них матчах,навіщо нам такий футбол і такий тренер...
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+4
Лига конференций без динамо
Играли два середняка УПЛ ,результат закономерен 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Лучкевич здорово спіймав. Гарний гол.
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+3
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
днонецкие беженцы и крыссяне такие смешные ей богу. Чего вы так возбуждены сегодня, глиномесные сепаратюги?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
odessa-mama
Луческу- х..ло!!! Додому- до хати!!!
Ответить
+2
Remark
Рахунок закономірний, по грі! 
Ответить
+2
FunnyCat_____
Суркис: ненавистники, что вам не нравится, команда за одну игру набрала в два раза больше очков, чем за две предыдущие ?
Чем вам не развитие ?
Ответить
+1
nick07
Що невже знову? 
Потенційне перше місце поступово рухається до традиційно 4-го😁
І то не факт, враховуючи конкуренцію у верхній частині таблиці
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+1
u6464u
Містер зараз скаже судді вбивають команду .
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+1
Vladislav Pohily
Якщо зимою Ігор Михайлович знову не проведе ніяких змін, то є всі шанси не потрапити навіть у зону ЄК. Чорноморець, Рух, Кривбас, Дніпро-1, Полісся - ніхто з цих команд зараз  не поступається Динамо.
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+1
andre_lui
Падіння не триває. Очікувати відразу фейеричної гри не варто. Позитивно, що Шапаренко повернувся. Дуже не вистачає лідерських якостей Ярмоленка. Цікавий чемпіонат. Ще не одноразово всі втрачатимуть очки. Динамівській молоді потрібно вчитися брати відповідальність на себе.
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+1
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Болела
Наступний тур - Динамо:Шахтар.
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+1
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kriogen1973333
У большинства южных команд нет не стадиона,дома, базы для отдыха и тренировок!но они в тренде благодаря своему духу свободы!!!А дырка есть дырка!!!!
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+1
Frank Pider
Куевское дно продолжается! 
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+1
Асталависта
Шахта г вн сепарское
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+1
apepa
Ярмоленко: Надо поднять голову и идти дальше!
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+1
AK.228
Поздоровляю вболівальників дінамо з першою в сезоні нічиєю !!
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+1
Alex T
Сепаратизды донецкие, а ну кышь с ветки про дк)
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+1
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