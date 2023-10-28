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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 17:39 |
3141
16

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»

Команда снова не выиграла

28 октября 2023, 17:39 |
3141
16
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил ничью 1:1 в матче УПЛ против «Колоса». Команда не может выиграть третью встречу чемпионата Украины подряд.

«Сегодня мы потеряли два очка. Доигрывали матч вдесятером, это было достаточно сложно. «Колос» удерживал преимущество. Но главное, что меня сейчас беспокоит – это ответ на вопрос, почему арбитр не посмотрел VAR, когда он принимал решение об удалении Ваната. Я видел в этом эпизоде контакт защитника «Колоса» на Владиславе. Можно было бы посмотреть этот эпизод на VAR, чтобы принять правильное решение».

«У нас сегодня было много проблем. Как и в предыдущих матчах. У нас молодые игроки, молодая команда, но я требую от них соблюдения фэйр-плей, требую, чтобы все было честно. А сегодня в этом плане в игре невероятно что творилось».

«В общем, получилась интенсивная, быстрая и зрелищная игра, несмотря на очень сильный ветер», – сказал Луческу.

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Динамо Киев Колос - Динамо Колос Ковалевка Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 16
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Алекс 19
Я думал что он скажет другое типа перестали ездить и устали от сна .слишком большие разрывы межлу матчами .люди расслаблены.потеряли игровой тонус
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+5
Flying Cat
Реброва колись поперли з Динамо за незадовільні результати, а цьому хоч би слово... ВАР, молодь, вітер, дощ, сніг, срачка. Мотивації 0 ані у діда, ані у команди. 
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+4
Перець
Одна гра в неділю що ви бл.ь цілу неділю робите ,якщо ноги по полю ледь  тягаєте !
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+3
Gargantua
ну там такой момент... и контакт был, и дорисовка
надо было не дорисовывать, карточка заслуженая
да и не смотрят ВАР по желтой
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+3
Алекс 19
Луческу привык работать в шахтере когда играли 10 дорргих бразильцев .так там и тренер не нужен .Они по технике всех делали .Украинцев он не подпускал .А здесь такие же игроки как и во всех командах .Вот здесь нужно удивить тактическими решениями 
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+1
AK.228
«молодые игроки, молодая команда»😂😂
Скільки він цю куйню буде повторювати як мантру !?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vik Tor
вар і вітер - вороги динамо! позорище...
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+1
turist86
Сидить циган при вікні,
Награва сумні пісні.
Награва сумні пісні,
На одній лише струні.
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0
bolelschik
Если б Кавраваев не боялся мяча и не отвернулся, Лучкевич никогда бы не забил
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0
Alexander Киев
Не звільняйте діда, ці результати мають продовжуватись до кінця сезону   
Кайфуєм 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Fireman
А продать Динамо за реальные деньги а не космос не хотят ли эти делки казинолюбители?
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-2
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Лига конференций без динамо
Нужно было шубы заносить  перерыве 
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-4
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