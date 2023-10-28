Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил ничью 1:1 в матче УПЛ против «Колоса». Команда не может выиграть третью встречу чемпионата Украины подряд.

«Сегодня мы потеряли два очка. Доигрывали матч вдесятером, это было достаточно сложно. «Колос» удерживал преимущество. Но главное, что меня сейчас беспокоит – это ответ на вопрос, почему арбитр не посмотрел VAR, когда он принимал решение об удалении Ваната. Я видел в этом эпизоде контакт защитника «Колоса» на Владиславе. Можно было бы посмотреть этот эпизод на VAR, чтобы принять правильное решение».

«У нас сегодня было много проблем. Как и в предыдущих матчах. У нас молодые игроки, молодая команда, но я требую от них соблюдения фэйр-плей, требую, чтобы все было честно. А сегодня в этом плане в игре невероятно что творилось».

«В общем, получилась интенсивная, быстрая и зрелищная игра, несмотря на очень сильный ветер», – сказал Луческу.