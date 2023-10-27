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Колос К
28.10.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 22:21 | Обновлено 27 октября 2023, 22:24
196
0

Колос – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

27 октября 2023, 22:21 | Обновлено 27 октября 2023, 22:24
196
0
Колос – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 28-го октября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Динамо Киев». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Программа субботы в национальном первенстве продолжится очередным областным дерби – Киевской области, перед которым его участники оказались в очень интересном положении. «Колос» и «Динамо» имеют одинаковое количество набранных очков, но у «бело-синих» еще три матча в запасе, тогда как «черно-белые» забили в три раза меньше голов, а пропустили – в два раза больше. При этом футболисты Ярослава Вишняка уже четыре матча не завершают более чем с одним голом на две команды, и при этом набрали за этот период шесть очков, ни разу не уступив.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо Киев», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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