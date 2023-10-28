Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Колос К
28.10.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 06:30 |
692
14

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У ковалевцев беспроигрышная серия состоит из пяти поединков, киевляне два раза подряд проиграли

28 октября 2023, 06:30 |
692
14
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу 28 октября в Ковалевке на стадионе «Колос» местный клуб будет принимать киевское «Динамо». В турнирной таблице перед 12-м туром Украинской Премьер-Лиги соперники находятся рядом, имея по 15 набранных очков. Однако столичные футболисты провели на три матча меньше.

Колос

До предыдущего тура подопечные Ярослава Вишняка не могли добиться победы в 7 матчах подряд. Но неделю назад они добились успеха в Александрии, обыграв хозяев поля со счетом 1:0. Тогда победный мяч в конце первого тайма забил Валерий Лучкевич. Добавим, что начиная с 54-й минуты «Колос» доигрывал встречу в меньшинстве после удаления Кирилла Попова. Понятно, что теперь этот футболист не сможет помочь своим партнерам в игре с «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В предстоящем матче будет особенно интересно посмотреть на игру футболистов нынешнего «Колоса», которые в разное время прошли школу киевского «Динамо». А их здесь уже насчитывается не много ни мало 9 игроков, в том числе и недавний новичок команды Никита Бурда. Кстати, именно с его приходом оборона ковалевцев стала действовать более надежно. И если не считать два поражения от «Шахтера» 0:2 в пятом туре и от «Кривбасса» 0:3 в шестом туре (обе игры, между прочим, проходили в Ковалевке), то в 9 остальных поединках оборона «Колоса» пропускала только два раза. И по числу пропущенных голов «Колос» вместе с «Днепром-1» являются лучшими в Премьер-Лиге.

А еще перед игрой с «Динамо» у ковалевцев новая серия. Они не проигрывают уже пять матчей кряду (4 ничьи и 1 победа). Так что наверняка и в матче с киевлянами «Колос» постарается, как минимум не уступить. Посмотрим, как это у него получится.

Динамо

А вот киевляне два последних поединка уходили с поля побежденными. Сперва они проиграли в Житомире местному «Полесью» со счетом 2:3, а в 11-м туре потерпели поражение от «Днепра-1» 0:1. Такой неудачной серии у «Динамо» не было уже давно.

Но, что интересно: даже после этих двух неудач подопечные Мирчи Луческу по потерянным очкам все еще находятся в группе лидеров. Они идут вровень с «Шахтером» и «Днепром-1».

Вообще, игра киевских футболистов в сезоне 2023-2024 годов оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, динамовцы играют результативно и много забивают (в среднем чуть меньше 3 голов за игру), а, с другой стороны, защита часто ошибается, что приводит к пропущенным голам. Их уже 14 в 8 матчах и для такого клуба как «Динамо», это очень низкий показатель. Разумеется, что надо сделать скидку на молодость и неопытность большинства защитников. Но когда теряются очки и команда опускается вниз по турнирной таблице, об этом факторе болельщики уже стараются не вспоминать.

Статистика матчей

В Украинской Премьер-Лиге соперники провели 9 матчей. «Динамо» здесь имеет большое преимущество, выиграв 6 раз. У «Колоса» всего одна победа и дважды соперники сыграли вничью. Впечатляет разница забитых и пропущенных голов 23-5. В прошлом сезоне в первом круге на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского была зафиксирована нулевая ничья. А в Ковалевке киевляне одержали победу 3:0. Вначале игры автоголом «отличился» голкипер «Колоса» Волынец, а после перерыва Андриевский и Волошин довели счет до крупного.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Милько, Демченко, Диего, Безбородько, Ильин

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

Прогноз на противостояние:

После двух поражений подряд динамовцы постараются сделать все возможное, чтобы увезти из Ковалевки 3 очка. И хотя «Колос» явно будет против такого результата, предположим, что выиграют гости со счетом 2:1.

28 октября, суббота

«Колос» – «Динамо»
Ковалевка. Стадион «Колос». 15:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
КОЛОС - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Футбол | 27 октября 2023, 05:01 4
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу

Это решение значительно ослабило сине-желтую команду

Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?
Футбол | 27 октября 2023, 22:52 2
Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?
Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?

Наставник «синих» проникся несогласием поклонников команды

ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
Футбол | 27.10.2023, 11:50
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Футбол | 27.10.2023, 15:24
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Скандал. Судья не засчитал чистый гол в ворота Жироны? Рафа Бенитес в шоке
Футбол | 28.10.2023, 01:00
Скандал. Судья не засчитал чистый гол в ворота Жироны? Рафа Бенитес в шоке
Скандал. Судья не засчитал чистый гол в ворота Жироны? Рафа Бенитес в шоке
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ser Maz
По потерянным очкам вровень идут ,а не отстают 
Ответить
-1
Xvalenok03
Поставлю на победу динамы.
Проверю примету.
Ответить
-2
avk2307
Динамо победит .
Ответить
-2
Gargantua
матч с Днепром вызвал крайний пессимизм.
Луческу просто не знает что делать с защитой. Механическая ротация четырех центрбеков, каждый из которых не соответствует уровню задач, это не выход. Тактических идей у него нет. Мотивировать команду он тоже уже не способен.
один позитив это возвращение Шапаренко.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Galex
Якщо Козиряцький, то 0:4.
Ответить
-2
BillyBons
буде рівна гра середняків, думаю, що 2-2
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
У Динамо Київ дві поразки поспіль, так що тепер потрібні дві перемоги, над селянами, та над днонецькими біженцями. Удачі киянам!!
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
zelc006
Динамо пробздит
Ответить
-6
Владислав Рейский
Поднажмите и чемпионство у ДК, пока лихорадит шахту
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
26.10.2023, 05:05 3
Футбол
Почему Шахтер хочет быть похожим на Фейеноорд
Почему Шахтер хочет быть похожим на Фейеноорд
27.10.2023, 06:55 31
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 4
Футбол
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
27.10.2023, 22:30 13
Бокс
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Если бы путин умер, я бы, наверное, неделю пил»
Александр АЛИЕВ: «Если бы путин умер, я бы, наверное, неделю пил»
26.10.2023, 19:11 13
Война
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 5
Футбол
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем