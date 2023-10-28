В субботу 28 октября в Ковалевке на стадионе «Колос» местный клуб будет принимать киевское «Динамо». В турнирной таблице перед 12-м туром Украинской Премьер-Лиги соперники находятся рядом, имея по 15 набранных очков. Однако столичные футболисты провели на три матча меньше.

Колос

До предыдущего тура подопечные Ярослава Вишняка не могли добиться победы в 7 матчах подряд. Но неделю назад они добились успеха в Александрии, обыграв хозяев поля со счетом 1:0. Тогда победный мяч в конце первого тайма забил Валерий Лучкевич. Добавим, что начиная с 54-й минуты «Колос» доигрывал встречу в меньшинстве после удаления Кирилла Попова. Понятно, что теперь этот футболист не сможет помочь своим партнерам в игре с «Динамо».

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В предстоящем матче будет особенно интересно посмотреть на игру футболистов нынешнего «Колоса», которые в разное время прошли школу киевского «Динамо». А их здесь уже насчитывается не много ни мало 9 игроков, в том числе и недавний новичок команды Никита Бурда. Кстати, именно с его приходом оборона ковалевцев стала действовать более надежно. И если не считать два поражения от «Шахтера» 0:2 в пятом туре и от «Кривбасса» 0:3 в шестом туре (обе игры, между прочим, проходили в Ковалевке), то в 9 остальных поединках оборона «Колоса» пропускала только два раза. И по числу пропущенных голов «Колос» вместе с «Днепром-1» являются лучшими в Премьер-Лиге.

А еще перед игрой с «Динамо» у ковалевцев новая серия. Они не проигрывают уже пять матчей кряду (4 ничьи и 1 победа). Так что наверняка и в матче с киевлянами «Колос» постарается, как минимум не уступить. Посмотрим, как это у него получится.

Динамо

А вот киевляне два последних поединка уходили с поля побежденными. Сперва они проиграли в Житомире местному «Полесью» со счетом 2:3, а в 11-м туре потерпели поражение от «Днепра-1» 0:1. Такой неудачной серии у «Динамо» не было уже давно.

Но, что интересно: даже после этих двух неудач подопечные Мирчи Луческу по потерянным очкам все еще находятся в группе лидеров. Они идут вровень с «Шахтером» и «Днепром-1».

Вообще, игра киевских футболистов в сезоне 2023-2024 годов оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, динамовцы играют результативно и много забивают (в среднем чуть меньше 3 голов за игру), а, с другой стороны, защита часто ошибается, что приводит к пропущенным голам. Их уже 14 в 8 матчах и для такого клуба как «Динамо», это очень низкий показатель. Разумеется, что надо сделать скидку на молодость и неопытность большинства защитников. Но когда теряются очки и команда опускается вниз по турнирной таблице, об этом факторе болельщики уже стараются не вспоминать.

Статистика матчей

В Украинской Премьер-Лиге соперники провели 9 матчей. «Динамо» здесь имеет большое преимущество, выиграв 6 раз. У «Колоса» всего одна победа и дважды соперники сыграли вничью. Впечатляет разница забитых и пропущенных голов 23-5. В прошлом сезоне в первом круге на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского была зафиксирована нулевая ничья. А в Ковалевке киевляне одержали победу 3:0. Вначале игры автоголом «отличился» голкипер «Колоса» Волынец, а после перерыва Андриевский и Волошин довели счет до крупного.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Милько, Демченко, Диего, Безбородько, Ильин

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

Прогноз на противостояние:

После двух поражений подряд динамовцы постараются сделать все возможное, чтобы увезти из Ковалевки 3 очка. И хотя «Колос» явно будет против такого результата, предположим, что выиграют гости со счетом 2:1.

28 октября, суббота