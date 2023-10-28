«Динамо» в матче чемпионата Украины не сумело обыграть «Колос» – 1:1. Команда Мирчи Луческу не выигрывает три встречи кряду и имеет 16 очков.

Для тренера Мирчи Луческу был спорным эпизод с удалением форварда Владислава Ваната. Из-за красной карточки игрок пропустит матч с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1

Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19