Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Колос К
28.10.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 18:10 |
858
1

Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор

Третий матч Динамо без побед

28 октября 2023, 18:10 |
858
1
Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

«Динамо» в матче чемпионата Украины не сумело обыграть «Колос» – 1:1. Команда Мирчи Луческу не выигрывает три встречи кряду и имеет 16 очков.

Для тренера Мирчи Луческу был спорным эпизод с удалением форварда Владислава Ваната. Из-за красной карточки игрок пропустит матч с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1
Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19

События матча

63’
Владислав Ванат (Динамо Киев) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Колос К).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
По теме:
ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
Кривбасс – Днепр-1 – 3:0. Команда остается лидером. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Кейн забил Дармштадту со своей половины поля
Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Бокс | 27 октября 2023, 22:30 15
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона

28 октября Фьюри проведет бой против Франсиса Нганну

Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди у нас важные матчи – с Полесьем и Динамо»
Футбол | 28 октября 2023, 18:17 0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди у нас важные матчи – с Полесьем и Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди у нас важные матчи – с Полесьем и Динамо»

Главный тренер «Кривбасса» – о победе над «Днепром-1»

Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Футбол | 28.10.2023, 01:37
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Футбол | 28.10.2023, 18:00
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Футбол | 28.10.2023, 10:00
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kluchka_vova
я вже не знаю що і казать.. цей матер,ял,разом з тренерами треба гнать всраною метлою.... Суркіс???  призви вонкома і за кажду програну гру роздать повестки-тоді зрозуміють як треба грати і защищатись
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 5
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 8
Футбол
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
28.10.2023, 14:05 4
Футбол
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
27.10.2023, 19:05 1
Бокс
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 23
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем