28.10.2023 15:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига28 октября 2023, 18:10 |
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Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор
Третий матч Динамо без побед
28 октября 2023, 18:10 |
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«Динамо» в матче чемпионата Украины не сумело обыграть «Колос» – 1:1. Команда Мирчи Луческу не выигрывает три встречи кряду и имеет 16 очков.
Для тренера Мирчи Луческу был спорным эпизод с удалением форварда Владислава Ваната. Из-за красной карточки игрок пропустит матч с «Шахтером».
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Колос» – «Динамо» Киев - 1:1
Голы: Лучкевич, 51 – Тымчик, 19
События матча
63’
Владислав Ванат (Динамо Киев) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Колос К).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
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Комментарии 1
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я вже не знаю що і казать.. цей матер,ял,разом з тренерами треба гнать всраною метлою.... Суркіс??? призви вонкома і за кажду програну гру роздать повестки-тоді зрозуміють як треба грати і защищатись
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