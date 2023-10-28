Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Луганская команда не сумела забить, хотя имела много шансов это сделать
В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Левый берег» и закончилась победой «Полесья».
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Украинская Премьер-лига. 12 тур.
«Заря» – «Полесье» – 0:1.
Голы : Макуана, 16.
Предупреждения : Снурницын, 55, Жан Клод, 82 – Н. Кравченко, 85.
«Заря»: Турбаевский – Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурницын, 39) – Яцык, Жан Клод – Кирюханцев, Мичин (Нагнойный, 64), Горбач – Герреро.
«Полесье»: Бойко – Тейлор (Н. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов – Кушниренко, Танковский – Казак, Мустафаев (Крушинский, 46), Макуана – Ариэлсон (Шастал, 77).
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).
Стадион: «Левый берег» (Киевская область).
ЗАРЯ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены Зари: Снурницын - 6,0, Нагнойный - 5,5.
Замены Полесья: Морозко - 5,5, Крушинский - 6,0, Н. Кравченко - 5,5, Шастал - 5,5.
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