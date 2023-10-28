В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Левый берег» и закончилась победой «Полесья».

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Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Заря» – «Полесье» – 0:1.

Голы : Макуана, 16.

Предупреждения : Снурницын, 55, Жан Клод, 82 – Н. Кравченко, 85.

«Заря»: Турбаевский – Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурницын, 39) – Яцык, Жан Клод – Кирюханцев, Мичин (Нагнойный, 64), Горбач – Герреро.

«Полесье»: Бойко – Тейлор (Н. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов – Кушниренко, Танковский – Казак, Мустафаев (Крушинский, 46), Макуана – Ариэлсон (Шастал, 77).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Левый берег» (Киевская область).

ЗАРЯ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Зари: Снурницын - 6,0, Нагнойный - 5,5.

Замены Полесья: Морозко - 5,5, Крушинский - 6,0, Н. Кравченко - 5,5, Шастал - 5,5.