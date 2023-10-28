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Чемпионат Украины
Заря
28.10.2023 16:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 18:00 | Обновлено 28 октября 2023, 18:30
1071
11

Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю

Луганская команда не сумела забить, хотя имела много шансов это сделать

28 октября 2023, 18:00 | Обновлено 28 октября 2023, 18:30
1071
11
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Левый берег» и закончилась победой «Полесья».

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Заря» – «Полесье» – 0:1.

Голы : Макуана, 16.

Предупреждения : Снурницын, 55, Жан Клод, 82 – Н. Кравченко, 85.

«Заря»: Турбаевский – Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурницын, 39) – Яцык, Жан Клод – Кирюханцев, Мичин (Нагнойный, 64), Горбач – Герреро.

«Полесье»: Бойко – Тейлор (Н. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов – Кушниренко, Танковский – Казак, Мустафаев (Крушинский, 46), Макуана – Ариэлсон (Шастал, 77).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Левый берег» (Киевская область).

ЗАРЯ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Зари: Снурницын - 6,0, Нагнойный - 5,5.

Замены Полесья: Морозко - 5,5, Крушинский - 6,0, Н. Кравченко - 5,5, Шастал - 5,5.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 11
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Sunrise
Возможная лучшая игра (именно игра) Зари в сезоне. Первый тайм точно лучший в чемпионате, хотя счёт в пользу соперника. Прессинг уже лучше, брака было меньше. Геометрия атак видна, индивидуальные действия успешные появляются у игроков.С Макуана не справлялись, но не мы первые. Обидное поражение, Полесью удачи в следующих играх. 
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+3
Viktor Shuper
Кривбас та Полісся головні відкриття чемпіонату. дуже радує поки їх гра
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+3
dadlismit
Заря по игре никак не заслуживала на поражение. Но чтобы набирать очки необходимо реализовывать моменты 
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+2
Віктор Коробка
Статистикою матчі не виграєш, тому Полісся закономірно перемогло. Макуана - найкращій легіонер УПЛ на данний час. Зорі щось треба робити з реалізаціею. Ще й Вантух травмувався.
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+2
Taykitanin
А шо з Шахтарем, чому не грає, бояться що втратять очки, ждуть, поки команда заграє при новому тренері?? 
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+1
Gargantua
опять не заслужено, но Полесье опять победило
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+1
apepa
Кривбасс Полесье Днепр такая будет тройка лидеров в конце чемпионата!
Ответить
0
Remark
Кривбас та Житомир ще більше відірвалися від Шахтаря! 
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-2
Roman serhi
Сколько уже было разговоров о новом чемпионе)) Но весной одно и тоже...Да и в этот раз чемпион будет Шахтёр.
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-3
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