Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ
В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Левый берег».
Украинская Премьер-лига. 12 тур.
«Заря» – «Полесье» – 0:1.
Голы : Макуана, 16.
«Заря»: Турбаевский – Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурницын, 39) – Яцык, Жан Клод – Кирюханцев, Мичин (Нагнойный, 64), Горбач – Герреро.
«Полесье»: Бойко – Тейлор (Н. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов – Кушниренко, Танковский – Казак, Мустафаев (Крушинский, 46), Макуана – Ариэлсон (Шастал, 77).
События матча
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