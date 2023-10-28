В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Левый берег».

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Заря» – «Полесье» – 0:1.

Голы : Макуана, 16.

«Заря»: Турбаевский – Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурницын, 39) – Яцык, Жан Клод – Кирюханцев, Мичин (Нагнойный, 64), Горбач – Герреро.

«Полесье»: Бойко – Тейлор (Н. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов – Кушниренко, Танковский – Казак, Мустафаев (Крушинский, 46), Макуана – Ариэлсон (Шастал, 77).