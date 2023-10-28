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Заря
28.10.2023 16:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:16 |
258
0

Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ

28 октября 2023, 21:16 |
258
0
Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Заря Луганск

В субботу, 28 октября, состоялся поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Левый берег».

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Заря» – «Полесье» – 0:1.

Голы : Макуана, 16.

«Заря»: Турбаевский – Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурницын, 39) – Яцык, Жан Клод – Кирюханцев, Мичин (Нагнойный, 64), Горбач – Герреро.

«Полесье»: Бойко – Тейлор (Н. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов – Кушниренко, Танковский – Казак, Мустафаев (Крушинский, 46), Макуана – Ариэлсон (Шастал, 77).

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (Полесье).
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Источник Sport.ua
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