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28.10.2023 16:00 - : -
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 05:39 | Обновлено 28 октября 2023, 05:41
2139
1

Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новичок с большими амбициями будет противостоять выходящей из кризиса «Заре»

28 октября 2023, 05:39 | Обновлено 28 октября 2023, 05:41
2139
1
Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 16:00.

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Заря

Пожалуй, только ленивый уже в этом сезоне не использовал фразу о том, что уход Патрика ван Леувена из «Зари» в «Шахтер» развалил две команды – непосредственно коллектив «Зари», который построил нидерландец, и «Шахтер» Игоря Йовичевича. В «Шахтере» ошибку поняли, уволили ван Леувена, а вдогонку наговорили кучу неприятных и обидных вещей. Но речь сейчас о «Заре».

Луганскую команду на старте сезона возглавил бывший игрок «Шахтера» Ненад Лалатович. В принципе, он уже является и бывшим тренером «Зари» – после провального старта специалист сам решил уйти. Пожалуй, это было вовремя, поэтому особого негатива в свой адрес он не услышал, но все же кое-что было. Например, Богдан Бутко говорил, что команда перешла на модель с пятью защитниками, а игрокам, которые не знали, как играть в подобной схеме, никто даже не объяснил, как это делать. В принципе, понятно тогда, откуда такие результаты – «Заря» занимает двенадцатое место, имея, как и другие еврокубковые игроки, игры в запасе.

Новым тренером команды стал Валерий Кривенцов. При нем дела обстоят лучше. В частности, удалось набрать четыре очка в двух матчах Лиги конференций. В чемпионате стартовали хуже, но в последних двух матчах тоже набрали четыре очка, а, что главнее, по игре стали выглядеть гораздо увереннее.

Что интересно, постепенно вводятся в состав новые футболисты. Вернулся на поле Данченко, относительно которого были совсем неутешительные прогнозы, играют арендованные у «Динамо» Горбач и Яцык, свои шансы получают Мичин, Жан Клод и другие. Старая гвардия тоже не отстает. Например, отлично выступает Герреро (он в команде тоже не так давно, но кажется неотъемлемой ее частью), который стабильно забивает и угрожает воротам соперников.

Полесье

«Полесье» вышло в Премьер-лигу и с ходу пишет историю. Сначала команда играла на медиаполе (контракт с Александром Усиком тому подтверждение), тогда накупила качественных игроков (Макуана, Ариэльсон, Назаренко, Казак, Шабанов, Бойко и другие), а теперь получает результат. На данный момент коллектив из Житомира находится на втором месте в турнирной таблице, что само по себе довольно необычно (хотя если взглянуть на первое, где находится «Кривбасс», вопросов должно уменьшиться). Правда, если «Динамо», «Днепр-1» и «Шахтер» выиграют свои перенесенные матчи, они резко рванут на верх таблицы, но сначала им нужно выиграть.

Среди результатов стоит отметить, во-первых, разгром «Ворсклы» в прошлом туре, во-вторых, победу над «Динамо», причем победные голы были забить в меньшинстве. Эти матчи придали команде неплохой импульс уверенности.

Не смогут помочь команде в этом поединке хавбек Александр Назаренко, который порвал крестообразную связку, и левый защитник Артур Смоляков, перебравший желтые карточки. Зато не так давно в команду перешел из «Шахтера» Лукас Тейлор, который уже успел дебютировать против «Ворсклы». Также не сыграет форвард Филипп Будковский, который восстанавливается после травмы ноги, полученной в матче с «Минаем», но обнаруженной гораздо позже.

Статистика встреч

В УПЛ команды еще не встречались, но в общей сложности провели между собой 7 матчей: +2=4-1, разница мячей 13-8 в пользу «Зари».

Ориентировочные составы

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык, Жан Клод – Горбач, Мичин, Антюх – Герреро.

«Полесье»: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Крушинский, Шабанов – Кушниренко, Огиря – Казак, Грицук, Макуана – Ариэлсон.

Прогноз на противостояние

В таком матче не удивительно будет увидеть много голов. Спрогнозируем, что матч закончится боевой ничьей, хотя счета 2:3 или 3:2 никого не удивят. VAR на матче не будет.

28 октября, суббота

«Заря» – «Полесье»
Киев. Стадион «Левый берег». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
Арбітр: Андрей Коваленко (Полтава)
ЗАРЯ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Дуже цікаве протистояння! Букмекери оцінюють шанси команд, як приблизно рівні, при чому кеф на Полісся падає. Хто б що не казав поганого на наш чемпіонат, але таких матчів суттево побільшало і в кожному турі мало не 2-3 матчі претендують на статус "матч туру".
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