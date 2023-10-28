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Чемпионат Украины
Заря
28.10.2023 16:00 – 60 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 15:58 | Обновлено 28 октября 2023, 17:25
1205
16

Заря – Полесье – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Премьер-лиги

28 октября 2023, 15:58 | Обновлено 28 октября 2023, 17:25
1205
16
Заря – Полесье – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В начале сезона луганскую команду возглавил бывший игрок «Шахтера» Ненад Лалатович, но после плохого старта он решил уйти, и это решение было принято с пониманием. После прихода нового тренера Валерия Кривенцова дела стали лучше и команда набрала четыре очка в Лиге конференций и выглядит увереннее в чемпионате, а также и показывает себя увереннее в Премьер-лиге.

«Полесье» из Житомира занимает второе место в турнирной таблице, демонстрируя впечатляющие результаты благодаря своим качественным игрокам и тренеру Юрию Калитвинцеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Полесье» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 16
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Віктор Коробка
Зоря, вперед! Гра є, моменти є, час вже забити.
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+1
Віктор Коробка
Та шо ж таке, коли вже в ворота!
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+1
Віктор Коробка
Шкода, що Вантух зламався. Снурніцин не тягне.
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0
Swed
Джордан лошара.   Даже толком не поборолся корпусом с тем  Макауна.
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0
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Віктор Коробка
Герреро - штангіст!
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0
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Jaime_Lannister
Хтось з темношікрих гравців Зорі співав гімн. Хто це був, допоможіть ідентифікувати!
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Віктор Коробка
Чекав-чекав на Уніані, а воно на 2+2
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0
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