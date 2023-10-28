В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 16:00.

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В начале сезона луганскую команду возглавил бывший игрок «Шахтера» Ненад Лалатович, но после плохого старта он решил уйти, и это решение было принято с пониманием. После прихода нового тренера Валерия Кривенцова дела стали лучше и команда набрала четыре очка в Лиге конференций и выглядит увереннее в чемпионате, а также и показывает себя увереннее в Премьер-лиге.

«Полесье» из Житомира занимает второе место в турнирной таблице, демонстрируя впечатляющие результаты благодаря своим качественным игрокам и тренеру Юрию Калитвинцеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Полесье» в украинской версии сайта.