Валерий КРИВЕНЦОВ: «У нас нет времени горевать»
Тренер «Зари» – о поражении «Полесью»
Тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от игры «черно-белых» против «Полесья» (0:1).
- Сегодня две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился. Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно. У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.
- Вы очень эмоционально среагировали, когда команда пропустила гол...
- Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.
- Что с Романом Вантухом?
- У меня еще нет точной информации. Впереди очень много ответственных матчей и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить.
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