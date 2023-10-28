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Заря
28.10.2023 16:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 20:55 | Обновлено 28 октября 2023, 21:20
348
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «У нас нет времени горевать»

Тренер «Зари» – о поражении «Полесью»

28 октября 2023, 20:55 | Обновлено 28 октября 2023, 21:20
348
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «У нас нет времени горевать»
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от игры «черно-белых» против «Полесья» (0:1).

- Сегодня две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился. Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно. У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.

- Вы очень эмоционально среагировали, когда команда пропустила гол...
- Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.

- Что с Романом Вантухом?
- У меня еще нет точной информации. Впереди очень много ответственных матчей и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье Валерий Кривенцов
Источник ФК Заря Луганск
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