Валерий КРИВЕНЦОВ: «У нас нет времени горевать»

Тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от игры «черно-белых» против «Полесья» (0:1).

- Сегодня две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился. Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно. У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.

- Вы очень эмоционально среагировали, когда команда пропустила гол...

- Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.

- Что с Романом Вантухом?

- У меня еще нет точной информации. Впереди очень много ответственных матчей и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить.