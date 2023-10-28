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ITF
28 октября 2023, 16:03 |
456
0

Снигур пробилась в финал турнира ITF в Глазго, обыграв неудобную соперницу

Дарья обыграла британку Дарт в двух сетах

28 октября 2023, 16:03 |
456
0
Снигур пробилась в финал турнира ITF в Глазго, обыграв неудобную соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжила победную серию на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

В 1/2 финала третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№144 WTA), которая получила второй номер посева от организаторов.

Глазго. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:4, 6:4

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.

В финале Снигур сразится против Сюй Минге (№1228 WTA) или Моны Бартель (№277 WTA).

По теме:
Дарья Снигур – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определилась соперница Снигур по 1/2 финала турнира в Глазго
Повесила баранку и прошла на отказе. Снигур – в полуфинале турнира в Глазго
Хэрриет Дарт Дарья Снигур ITF Глазго
Источник Sport.ua
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