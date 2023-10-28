Снигур пробилась в финал турнира ITF в Глазго, обыграв неудобную соперницу
Дарья обыграла британку Дарт в двух сетах
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжила победную серию на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).
В 1/2 финала третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№144 WTA), которая получила второй номер посева от организаторов.
Глазго. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:4, 6:4
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые.
В финале Снигур сразится против Сюй Минге (№1228 WTA) или Моны Бартель (№277 WTA).
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