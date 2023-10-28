Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвав победу у Барселоны
Чемпионат Испании
Барселона
28.10.2023 17:15 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 октября 2023, 19:12 | Обновлено 28 октября 2023, 19:42
3260
15

Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвав победу у Барселоны

Англичанин забил два гола во втором тайме

28 октября 2023, 19:12 | Обновлено 28 октября 2023, 19:42
3260
15
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвав победу у Барселоны
twitter.com/FCBarcelona

В субботу, 28 октября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимала мадридский «Реал». Команды играли на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Хозяева поля быстро открыли счет. На шестой минуте Гюндоган пытался обыграться в стеночку с Ферраном Торресом. Передачу Торреса перехватили, но Гюндоган доборолся, завладел мячом, который в подкате пытался выбить Алаба, вошел в штрафную и точно пробил - мяч пролетел под ногой Кепы. Это первый гол Гюндогана в составе «Барселоны».

twitter.com/FCBarcelona

Команды в первом тайме действовали в невысоком темпе. Большую часть времени мяч находился в центральной зоне поля. Игроки «Барсы» и «Реала» подолгу контролировали мяч, ища пути к воротам друг друга. Лучше атаковала, а также контратаковала «Барселона». Большого количества моментов она не имела, но забить во второй раз могла. На 16-й минуте сине-гранатовые отобрали мяч вблизи штрафной мадридцев, и тот оказался у Фермина. Молодой игрок нанес удар примерно с 10 метров - мяч попал в штангу!

Голкиперу «Барселоны» тер Штегену в первом тайме не пришлось серьезно вступать в игру. Причина – мадридцы не могли преодолеть оборону каталонцев. Подопечные Хави не давали простора оппонентам и внимательно играли против лидеров атаки – Беллингема, Родриго и Винисиуса. Это трио фактически было выключено из игры.

Во второй половине встречи ход событий на поле существенно изменился. Подопечные Карло Анчелотти заиграли быстрее. Давление на ворота «Барселоны» росло с каждой минутой. Незаметно для себя каталонцы оказались прижаты к своим воротам. Игроки «Реала» начали попадать в створ ворот – первый такой удар произошел на 58-й минуте, когда тер Штеген в падении забрал мяч в руки после дальней попытки Крооса.

На 68-й минуте «Реал» сравнял счет. Во время продолжительного розыгрыша стандартного положения Гави боролся с соперником, от него мяч вылетел за пределы штрафной. Беллигнем пробил с ходу пимерно с 25 метров – удар получился очень мощным, и мяч на большой скорости влетел почти в «девятку» ворот тер Штегена.

twitter.com/realmadrid

Реал продолжал владеть инициативой и создавать опасные моменты. Игроки «Барселоны» после пропущенного гола несколько сникли, атаковали мало. Развязка в игре наступила уже в компенсированное арбитром время. Карвахаль прострелил в штрафную, мяч попал в ногу Модричу, от него полетел дальше на Беллингема, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Модрич отличился курьезной голевой передачей в своем 500-м матче за мадридский «Реал».

«Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Ла Лиги. По итогам 11-го тура сине-гранатовые могут опуститься с 3-го на 4-е место, если мадридский «Атлетико» победит «Алавес». «Реал» продолжит лидировать в чемпионате, опережая по дополнительным показателям «Жирону».

Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур.

«Барселона» – «Реал» – 1:2

Голы: Гюндоган (6) – Беллингем (68, 90+2).

Предупреждения: Фермин Лопес (17), Ферран Торрес (45+2) – Карвахаль (61).

«Барселона»: тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Фермин Лопес (Ромеу, 72), Гави, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовский, 61), Феликс (Рафинья, 76).

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Вальверде, Тчуамэни, Беллингем, Кроос (Модрич, 63), Родриго (Хоселу, 63), Винисиус.

Олимпийский стадион (Барселона)

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Ротань снова без победы. Рух и Александрия сыграли вничью
Барселона – Реал – 1:2. Беллингем вырвал победу на 90+2. Видео голов
ВИДЕО. Дубль Беллингема. Реал на 90+2-й вышел вперед в матче с Барселоной
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Мадрид отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс в дерби разгромил Днепр-1
Футбол | 28 октября 2023, 16:15 19
Кривбасс в дерби разгромил Днепр-1
Кривбасс в дерби разгромил Днепр-1

Подопечные Юрия Вернидуба продолжают лидировать в УПЛ

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 28 октября 2023, 07:43 2
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса

Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
Футбол | 28.10.2023, 19:01
Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Футбол | 28.10.2023, 01:37
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28.10.2023, 16:57
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Болела
Нічийна гра по справедливості. Але футбольний Бог і Беллінгем були сьогодні за Реал. Хороший матч. 
Ответить
+5
Микола Захарченко
Мабуть у Беллінгема хтось з родичів є шаманом вуду - людина забиває майже з нічого... Гра була цілком рівна , виграв той хто краще реалізував свої моменти . Здавалось , що це буденна гра для обох команд , накалу попередніх битв не відчувалось .
Ответить
+4
luceorius
 Якщо Беллінгем так гратиме протягом всього сезону, то з приводу володаря ЗМ та ЗБ
питань не буде. Та й збірна Англії реально претендуватиме на звання ЧЄ. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Ігор Крава
Тащер ,що сказати. Напевно, дійсно його команда, в Боруссії аж прям настільки не феєрив
Ответить
+2
antt
Дійсно Барселона погано готувалася до гри з реалом в грі із шахтарем. Сьогодні жовті картки одержали ті що забивали голи шахтарю. Після такої економія сил їм вистачило сил лише на картки.
Ответить
+1
Иван Качура
Браво Джуд 👏 буду вболівати за Англію на євро, пора вже з цим поколінням щось виграти. 
Ответить
+1
Alex T
Лунин на лавке был?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс 19
Теперь барса на шахтере отыграется 
Ответить
+1
Умник
10 мячей. Просто топище.
Браво Короли
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Марков
Плохо Барса С Шахтой силы экономила .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 8
Футбол
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 23
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
27.10.2023, 19:05 1
Бокс
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем