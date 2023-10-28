Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвав победу у Барселоны

В субботу, 28 октября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимала мадридский «Реал». Команды играли на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Хозяева поля быстро открыли счет. На шестой минуте Гюндоган пытался обыграться в стеночку с Ферраном Торресом. Передачу Торреса перехватили, но Гюндоган доборолся, завладел мячом, который в подкате пытался выбить Алаба, вошел в штрафную и точно пробил - мяч пролетел под ногой Кепы. Это первый гол Гюндогана в составе «Барселоны».

twitter.com/FCBarcelona

Команды в первом тайме действовали в невысоком темпе. Большую часть времени мяч находился в центральной зоне поля. Игроки «Барсы» и «Реала» подолгу контролировали мяч, ища пути к воротам друг друга. Лучше атаковала, а также контратаковала «Барселона». Большого количества моментов она не имела, но забить во второй раз могла. На 16-й минуте сине-гранатовые отобрали мяч вблизи штрафной мадридцев, и тот оказался у Фермина. Молодой игрок нанес удар примерно с 10 метров - мяч попал в штангу!

Голкиперу «Барселоны» тер Штегену в первом тайме не пришлось серьезно вступать в игру. Причина – мадридцы не могли преодолеть оборону каталонцев. Подопечные Хави не давали простора оппонентам и внимательно играли против лидеров атаки – Беллингема, Родриго и Винисиуса. Это трио фактически было выключено из игры.

Во второй половине встречи ход событий на поле существенно изменился. Подопечные Карло Анчелотти заиграли быстрее. Давление на ворота «Барселоны» росло с каждой минутой. Незаметно для себя каталонцы оказались прижаты к своим воротам. Игроки «Реала» начали попадать в створ ворот – первый такой удар произошел на 58-й минуте, когда тер Штеген в падении забрал мяч в руки после дальней попытки Крооса.

На 68-й минуте «Реал» сравнял счет. Во время продолжительного розыгрыша стандартного положения Гави боролся с соперником, от него мяч вылетел за пределы штрафной. Беллигнем пробил с ходу пимерно с 25 метров – удар получился очень мощным, и мяч на большой скорости влетел почти в «девятку» ворот тер Штегена.

twitter.com/realmadrid

Реал продолжал владеть инициативой и создавать опасные моменты. Игроки «Барселоны» после пропущенного гола несколько сникли, атаковали мало. Развязка в игре наступила уже в компенсированное арбитром время. Карвахаль прострелил в штрафную, мяч попал в ногу Модричу, от него полетел дальше на Беллингема, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Модрич отличился курьезной голевой передачей в своем 500-м матче за мадридский «Реал».

«Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Ла Лиги. По итогам 11-го тура сине-гранатовые могут опуститься с 3-го на 4-е место, если мадридский «Атлетико» победит «Алавес». «Реал» продолжит лидировать в чемпионате, опережая по дополнительным показателям «Жирону».

Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур.

«Барселона» – «Реал» – 1:2

Голы: Гюндоган (6) – Беллингем (68, 90+2).

Предупреждения: Фермин Лопес (17), Ферран Торрес (45+2) – Карвахаль (61).

«Барселона»: тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Фермин Лопес (Ромеу, 72), Гави, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовский, 61), Феликс (Рафинья, 76).

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Вальверде, Тчуамэни, Беллингем, Кроос (Модрич, 63), Родриго (Хоселу, 63), Винисиус.

Олимпийский стадион (Барселона)

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА