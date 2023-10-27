Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Барселона
28.10.2023 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 октября 2023, 23:37 | Обновлено 27 октября 2023, 23:38
622
0

Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией Эль Класико

27 октября 2023, 23:37 | Обновлено 27 октября 2023, 23:38
622
0
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» примет мадридский «Реал». Команды встретятся на «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Начало поединка назначено на 17:15 по киевскому времени.

«Барселона» в текущем сезона Ла Лиги не потерпела ни одного поражения. Это единственная команда Примеры, которая еще не проигрывала. Однако три ничьи в десяти поединках не позволяют каталонцам лидировать в чемпионате. Пока что подопечные Хави идут на третьем месте. В активе сине-гранатовых – 24 очка.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» подходит к Эль Класико лидером турнирной таблицы. Правда, первое место мадридцы занимают лишь благодаря лучшим, чем у «Жироны», дополнительным показателям. У обеих команд по 25 очков.

В прошлом сезоне было аж 5 Эль Класико: по два в Примере и полуфинале Копа дель Рей, а также в финале Суперкубка. Хави победил трижды, Анчелотти - дважды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Первый матч за месяц. Цыганков вышел на 79-й минуте игры Жирона – Сельта
Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
текстовая трансляция Барселона прогнозы чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Мадрид
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Бокс | 27 октября 2023, 22:30 9
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона

28 октября Фьюри проведет бой против Франсиса Нганну

КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
Футбол | 27 октября 2023, 22:09 7
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»

Бывший форвард закарпатского «Миная» – о финансовой ситуации в клубе

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27.10.2023, 08:30
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Малиновский отдал первую голевую передачу за Дженоа
Футбол | 27.10.2023, 22:33
ВИДЕО. Малиновский отдал первую голевую передачу за Дженоа
ВИДЕО. Малиновский отдал первую голевую передачу за Дженоа
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
Футбол | 27.10.2023, 11:50
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
26.10.2023, 05:05 3
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
26.10.2023, 21:13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
27.10.2023, 21:03 1
Бокс
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
27.10.2023, 10:23 8
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем