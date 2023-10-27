В субботу, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» примет мадридский «Реал». Команды встретятся на «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Начало поединка назначено на 17:15 по киевскому времени.

«Барселона» в текущем сезона Ла Лиги не потерпела ни одного поражения. Это единственная команда Примеры, которая еще не проигрывала. Однако три ничьи в десяти поединках не позволяют каталонцам лидировать в чемпионате. Пока что подопечные Хави идут на третьем месте. В активе сине-гранатовых – 24 очка.

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«Реал» подходит к Эль Класико лидером турнирной таблицы. Правда, первое место мадридцы занимают лишь благодаря лучшим, чем у «Жироны», дополнительным показателям. У обеих команд по 25 очков.

В прошлом сезоне было аж 5 Эль Класико: по два в Примере и полуфинале Копа дель Рей, а также в финале Суперкубка. Хави победил трижды, Анчелотти - дважды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.