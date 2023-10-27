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Чемпионат Испании
Барселона
28.10.2023 17:15 - : -
Реал Мадрид
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Испания
27 октября 2023, 17:19 |
1185
0

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 октября в 17:15 по Киеву

27 октября 2023, 17:19 |
1185
0
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Реалом» Мадрид. Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Клуб является текущем победителем Ла Лиги (ну и заодно Суперкубка Испании). Но все равно остаются вопросы к сине-гранатовым. Особенно за пределами поля, от вечных уже финансовых проблем и до скандального дела Негрейры, которое только набирает обороты. Тем не менее, Лапорта летом ухитрился подписать ряд статусных новичков, от Гюндогана до Жоау Феликса. Тем не менее, без осечек не обходится. Наконец-то удалось стартовать удачно в Лиге чемпионов, где до этого было 2 провала кряду. 2:1 с Шахтером стали уже 3-й победой кряду. Но при этом в Примере уже в первом туре была только нулевая ничья с Хетафе, потом к ней прибавились зрелищные 2:2 на поле Мальорки и Гранады. Да и Атлетик дожали только в конце за счет единственного мяча Гиу.

Реал (Мадрид)

Команда выиграла в прошлой темпораде немало трофеев. Но самым статусным из них был Копа дель Рей (причем в полуфинале получилось взять победу как раз на Камп Ноу), а вот в Примере и Лиге чемпионов была неудача. И с учетом того, что Бензема ушел, Куртуа сломался, а Мбаппе так и не отпустили из ПСЖ, перспективы клуба казались не лучшими. Но зато выиграли гонку за Беллингема, который выглядит лучшим новичком межсезонья, да и Хоселу с Кепой не подводят. Во многом за счет голов Джуда получилось удачно стартовать, и в Примере возглавив таблицу, и в Лиге чемпионов стартовав с побед - на неделе серию продолжили за счет 2:1 с Брагой. А вот с Севильей на выходных была упорная битва и всего лишь 1:1.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне было аж 5 Эль Класико, по паре в Примере и 1/2 Копы дель Рей, и в финале Суперкубка. Хави трижды обыграл Анчелотти и дважды уступил.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что каталонцы дома будут фаворитами, пусть и почти номинальными. Ставим на то, что их кадровыми проблемами воспользуются столичные гости, сумев не проиграть (коэффициент - 1,64).

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Источник Sport.ua
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