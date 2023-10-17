Украина шокировала Англию, теракт в Бельгии, рокировка Срны и ван Леувена
Главные новости за 16 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 октября.
1А. Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором
1Б. Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
2. Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
В Брюсселе во время матча Евро-2024 произошел террористический акт
3А. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед игрой против Мальты
Матч квалификации Евро-2024 состоится 17 октября в 21:45
3Б. Сергей РЕБРОВ: «С Мальтой должны быть очень сконцентрированы»
Наставник сборной Украины – об очередном матче отбора на Евро-2024
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
«Горняки» объявили о прекращении сотрудничества с нидерландцем
4Б. ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена
5. Источник: Бавария интересуется Цыганковым
Трансфер возможен следующим летом
6А. Турнирные таблицы Евро-2024. Определены 8 команд, которые поедут в Германию
К семерке ранее определенных сборных добавилась Австрия
6Б. Дубль Роналду. Португалия покуражилась, отгрузив 5 мячей боснийцам
Вторую путевку, скорее всего, получит Словакия, обыгравшая Люксембург
7. Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси
Заработная плата украинца составляет 100 тысяч фунтов в неделю
8. Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Если не удастся, то туринский топ-клуб отложит вопрос полноценного трансфера на лето
9. Кейсмент Парк – это поле с бурьянами, но там хотят провести матчи Евро-2028
Как такое возможно?
10. Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»
Эксклюзивное интервью Надежды и Марины Колб для Sport.ua
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