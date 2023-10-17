Украина шокировала Англию, теракт в Бельгии, рокировка Срны и ван Леувена

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 октября.

1А. Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21

Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором

1Б. Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

2. Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности

В Брюсселе во время матча Евро-2024 произошел террористический акт

3А. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед игрой против Мальты

Матч квалификации Евро-2024 состоится 17 октября в 21:45

3Б. Сергей РЕБРОВ: «С Мальтой должны быть очень сконцентрированы»

Наставник сборной Украины – об очередном матче отбора на Евро-2024

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все

«Горняки» объявили о прекращении сотрудничества с нидерландцем

4Б. ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера

Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена

5. Источник: Бавария интересуется Цыганковым

Трансфер возможен следующим летом

6А. Турнирные таблицы Евро-2024. Определены 8 команд, которые поедут в Германию

К семерке ранее определенных сборных добавилась Австрия

6Б. Дубль Роналду. Португалия покуражилась, отгрузив 5 мячей боснийцам

Вторую путевку, скорее всего, получит Словакия, обыгравшая Люксембург

7. Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси

Заработная плата украинца составляет 100 тысяч фунтов в неделю

8. Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова

Если не удастся, то туринский топ-клуб отложит вопрос полноценного трансфера на лето

9. Кейсмент Парк – это поле с бурьянами, но там хотят провести матчи Евро-2028

Как такое возможно?

10. Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»

Эксклюзивное интервью Надежды и Марины Колб для Sport.ua