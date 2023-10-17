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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 00:35 | Обновлено 17 октября 2023, 01:01
306
0

Турнирные таблицы Евро-2024. Определены 8 команд, которые поедут в Германию

К семерке ранее определенных сборных добавилась Австрия

17 октября 2023, 00:35 | Обновлено 17 октября 2023, 01:01
306
0
Турнирные таблицы Евро-2024. Определены 8 команд, которые поедут в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже известно 8 из 24 участников финального раунда.

К семерке ранее определенных команд (Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция) добавилась Австрия, которая обыграла Азербайджан (1:0).

Матч между Бельгией и Швецией остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности. В бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу и убил двух шведских болельщиков.

Португалия в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль.

Команды-участники Евро-2024

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

  • 19:00. Азербайджан – Австрия – 0:1
  • 21:45. Бельгия – Швеция – 1:1 (матч остановлен после 1-го тайма)
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5
  • 21:45. Гибралтар – Ирландия – 0:4
  • 21:45. Греция – Нидерланды – 0:1
  • 21:45. Исландия – Лихтенштейн – 4:0
  • 21:45. Люксембург – Словакия – 0:1

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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