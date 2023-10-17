Турнирные таблицы Евро-2024. Определены 8 команд, которые поедут в Германию
К семерке ранее определенных сборных добавилась Австрия
16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
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Уже известно 8 из 24 участников финального раунда.
К семерке ранее определенных команд (Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция) добавилась Австрия, которая обыграла Азербайджан (1:0).
Матч между Бельгией и Швецией остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности. В бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу и убил двух шведских болельщиков.
Португалия в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль.
Команды-участники Евро-2024
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
- 19:00. Азербайджан – Австрия – 0:1
- 21:45. Бельгия – Швеция – 1:1 (матч остановлен после 1-го тайма)
- 21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5
- 21:45. Гибралтар – Ирландия – 0:4
- 21:45. Греция – Нидерланды – 0:1
- 21:45. Исландия – Лихтенштейн – 4:0
- 21:45. Люксембург – Словакия – 0:1
Турнирные таблицы
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