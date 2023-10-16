Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси

Стали известны заработные платы футболистов лондонского «Челси».

22-летний украинский вингер Михаил Мудрик зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11-м месте в клубе по этому показателю. Самыми высокооплачиваемыми игроками «синих» являются Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов, капитан команды Рис Джеймс – 250 тысяч фунтов и защитник Уэсли Фофана, который в неделю получает 200 тысяч фунтов.

После восьми сыгранных туров в Английской Премьер-лиге лондонский «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице с одиннадцатью очками в активе. Следующий матч «синие» на домашнем поле сыграют против «Арсенала» 21 октября, начало матча запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Зарплатная ведомость «Челси»: