Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси
Заработная плата украинца составляет 100 тысяч фунтов в неделю
Стали известны заработные платы футболистов лондонского «Челси».
22-летний украинский вингер Михаил Мудрик зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11-м месте в клубе по этому показателю. Самыми высокооплачиваемыми игроками «синих» являются Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов, капитан команды Рис Джеймс – 250 тысяч фунтов и защитник Уэсли Фофана, который в неделю получает 200 тысяч фунтов.
После восьми сыгранных туров в Английской Премьер-лиге лондонский «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице с одиннадцатью очками в активе. Следующий матч «синие» на домашнем поле сыграют против «Арсенала» 21 октября, начало матча запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Зарплатная ведомость «Челси»:
- 1. Рахим Стерлинг – 325,000 фунтов
- 2. Рис Джеймс – 250,000 фунтов
- 3. Уэсли Фофана – 200,000 фунтов
- 3. Бен Чилуэлл – 200,000 фунтов
- 5. Кристофер Нкунку – 190,000 фунтов
- 6. Энцо Фернандес – 180,000 фунтов
- 7. Марк Кукурелья – 175,000 фунтов
- 8. Мойсес Кайседо – 150,000 фунтов
- 9. Маланг Сарр – 120,000 фунтов
- 10. Тиаго Силва – 110,000 фунтов
- =11. Михаил Мудрик – 100,000 фунтов
- =11. Карни Чуквуэмека – 100,000 фунтов
- 13. Бенуа Бадиашиль – 90,000 фунтов
- 14. Аксель Дисаси – 80,000 фунтов
- 15. Коул Палмер – 75,000 фунтов
- 16. Николя Джексон – 65,000 фунтов
- 17. Роберт Санчес – 60,000 фунтов
- =18. Конор Галлахер – 50,000 фунтов
- =18. Трево Чалоба – 50,000 фунтов
- =18. Нони Мадуэке – 50,000 фунтов
- =21. Ромео Лавия – 45,000 фунтов
- =21. Мало Гюсто – 45,000 фунтов
- =21. Лесли Угочукву – 45,000 фунтов
- 24. Армандо Броя – 40,000 фунтов
- 25. Маркус Беттинелли – 35,000 фунтов
- 26. Джордж Петрович – 30,000 фунтов
- 27. Иан Маатсен – 15,000 фунтов
- 28. Дэвид Вашингтон – 7,000 фунтов
- 29. Леви Колвилл – 5,000 фунтов
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