Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси
Англия
16 октября 2023, 15:47 | Обновлено 16 октября 2023, 16:20
1427
4

Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси

Заработная плата украинца составляет 100 тысяч фунтов в неделю

16 октября 2023, 15:47 | Обновлено 16 октября 2023, 16:20
1427
4
Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Стали известны заработные платы футболистов лондонского «Челси».

22-летний украинский вингер Михаил Мудрик зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю и находится на 11-м месте в клубе по этому показателю. Самыми высокооплачиваемыми игроками «синих» являются Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов, капитан команды Рис Джеймс – 250 тысяч фунтов и защитник Уэсли Фофана, который в неделю получает 200 тысяч фунтов.

После восьми сыгранных туров в Английской Премьер-лиге лондонский «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице с одиннадцатью очками в активе. Следующий матч «синие» на домашнем поле сыграют против «Арсенала» 21 октября, начало матча запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Зарплатная ведомость «Челси»:

  • 1. Рахим Стерлинг – 325,000 фунтов
  • 2. Рис Джеймс – 250,000 фунтов
  • 3. Уэсли Фофана – 200,000 фунтов
  • 3. Бен Чилуэлл – 200,000 фунтов
  • 5. Кристофер Нкунку – 190,000 фунтов
  • 6. Энцо Фернандес – 180,000 фунтов
  • 7. Марк Кукурелья – 175,000 фунтов
  • 8. Мойсес Кайседо – 150,000 фунтов
  • 9. Маланг Сарр – 120,000 фунтов
  • 10. Тиаго Силва – 110,000 фунтов
  • =11. Михаил Мудрик – 100,000 фунтов
  • =11. Карни Чуквуэмека – 100,000 фунтов
  • 13. Бенуа Бадиашиль – 90,000 фунтов
  • 14. Аксель Дисаси – 80,000 фунтов
  • 15. Коул Палмер – 75,000 фунтов
  • 16. Николя Джексон – 65,000 фунтов
  • 17. Роберт Санчес – 60,000 фунтов
  • =18. Конор Галлахер – 50,000 фунтов
  • =18. Трево Чалоба – 50,000 фунтов
  • =18. Нони Мадуэке – 50,000 фунтов
  • =21. Ромео Лавия – 45,000 фунтов
  • =21. Мало Гюсто – 45,000 фунтов
  • =21. Лесли Угочукву – 45,000 фунтов
  • 24. Армандо Броя – 40,000 фунтов
  • 25. Маркус Беттинелли – 35,000 фунтов
  • 26. Джордж Петрович – 30,000 фунтов
  • 27. Иан Маатсен – 15,000 фунтов
  • 28. Дэвид Вашингтон – 7,000 фунтов
  • 29. Леви Колвилл – 5,000 фунтов
По теме:
Арсенал уверен, что сможет продлить контракт с Беном Уайтом
Воспитанник Челси покинет клуб в январе
ВИДЕО. Юный украинец из Сандерленда забил Вулвз и ассистировал против Челси
Рахим Стерлинг Рис Джеймс Уэсли Фофана Бен Чилуэлл Кристофер Нкунку Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Маланг Сарр Тиаго Силва Михаил Мудрик Карни Чуквуэмека Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Футбол | 16 октября 2023, 09:57 19
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова

Если не удастся, то туринский топ-клуб отложит вопрос полноценного трансфера на лето

Олег ШЕЛАЕВ: «Желательно забить Мальте два быстрых гола»
Футбол | 16 октября 2023, 12:50 1
Олег ШЕЛАЕВ: «Желательно забить Мальте два быстрых гола»
Олег ШЕЛАЕВ: «Желательно забить Мальте два быстрых гола»

Экс-полузащитник сборной Украины оценил шансы украинцев в следующем матче

Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Футбол | 16.10.2023, 00:35
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Футбол | 15.10.2023, 18:35
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Футбол | 15.10.2023, 21:52
Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergey Romanchik
Леви Колвил играет и сам доплачивает 🤣🤣
Ответить
0
Gargantua
Кукурелья и Сарр это для Мишки обидно
Ответить
0
roman75zpr
Цифры сумасшедшие! 
Ответить
0
Умник
Рис Джеймс и его самый высокооплачиваемый больничный
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 50
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 10
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 96
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем