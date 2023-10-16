ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед игрой против Мальты

Після різкого похолодання, яке змінило теплі дні в Празі під завершення періоду перебування там збірної України, синьо-жовті перенеслися на самісінький Південь Європи, де клімат знову повернув їх у літо.

На острові Мальта, посеред Середземного моря, десь між Сицилією та Північною Африкою, температура всередині жовтня – під 30 градусів, навколо пальми, екзотичні квіти та велетенські кактуси, а ще – апельсинові та мандаринові дерева. Одне слово, квітучий рай, куди зима, принаймні така, як ми її знаємо, не приходить узагалі. З огляду на це, добре, що гра з мальтійцями відбудеться ввечері, початок – о 21:45 за київським часом, коли вже буде не так спекотно.

Українці прибули до аеропорту в столиці країни Ла-Валетті напередодні ввечері, попередньо провівши тренування в Празі, тож перше заняття на Мальті одразу ж стало офіційним.

Однак ще до виїзду на стадіон тренери та гравці національної команди зустрілися з дітьми, які змушені були залишити Україну через російську агресію й тимчасово оселилися тут. Загалом із часу початку повномасштабного вторгнення в Україну російських терористів на Мальту прибуло близько 2 тисяч українців, переважно жінок та дітей. Переселенці заснували тут волонтерську організацію «Фундація української громади Мальти», яка впродовж цього року зуміла зібрати близько 35 тисяч євро під час низки фандрайзингових заходів. За ці кошти, зокрема, було придбано машину швидкої допомоги, яку в серпні минулого року відправили на Харківщину в час звільнення Лиману та Ізюму. Решту коштів також відправлено на допомогу ЗСУ.

Під час зустрічі зі збірниками дітлахи поставили їм кілька запитань про життя-буття футболістів: дитяча безпосередність завжди викликає щирі усмішки та дарує позитивний настрій. На згадку про зустріч українці з Мальти подарували національній команді пам’ятну табличку.

Натомість юні гості отримали фото та автографи від гравців та тренерів збірної, побажавши їм успіху в завтрашньому матчі. До слова, усі присутні на зустрічі діти підтримуватимуть команду на стадіоні.

Офіційне тренування синьо-жовтих відбулося на Національному стадіоні Мальти, чия оригінальна назва мальтійською звучить так – GrawndNazzjonali. Арена, збудована 1981 року, вміщує майже 17 тисяч глядачів і розташована в селищі Та-Калі, за 3 км від готелю, де збірна України розташувалася в містечку Аттард. Як розповіли місцеві медіа, повний стадіон на ігри національної команди збирається лише тоді, коли в гості до мальтійців приїжджають топ-збірні, особливо Італія чи Англія. Відтак прогноз місцевих – завтра на грі буде близько 7–8 тисяч уболівальників.

Сьогодні, 16 жовтня, участь у вечірній сесії взяли всі 24 гравці, які на даний момент перебувають у таборі національної команди. Удень у збірної була теорія, а ввечері – єдине тренування, яке команда проводить у повному складі перед поєдинком із Мальтою. Однак такий формат відбіркових ігор, який не залишає інших варіантів для підготовки. Годинне заняття традиційно було присвячене відпрацюванню тактичної схеми та визначенню стартового складу на матч.

Сьогодні до опівночі головний тренер Сергій Ребров мав сформувати заявку на поєдинок, який є визначальним для національної команди України в сенсі збереження шансів у боротьбі за путівку на Євро-2024.