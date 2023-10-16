Сборная Украины совершила перелет и прибыла в Мальту

16 жовтня після обіду національна команда України залишила готель у Празі та виїхала до аеропорту. Близько 16:00 команда вилетіла до Ла-Валетти.

Наступне тренування збірна проведе 16 жовтня на Національному стадіоні Мальти, і воно буде офіційним передматчевим, початок – о 20:00 за київським часом.

За півгодини до цього головний тренер Сергій Ребров та один із гравців синьо-жовтих зустрінуться з медіа в режимі прес-конференції.

17 октября в 21:45 сине-желтые проведут матч квалификации Евро-2024 против Мальты.