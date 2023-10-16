Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины совершила перелет и прибыла в Мальту
Чемпионат Европы
16 октября 2023, 00:15 | Обновлено 16 октября 2023, 00:17
379
0

Сборная Украины совершила перелет и прибыла в Мальту

17 октября сине-желтые проведут матч квалификации Евро-2024 против Мальты

16 октября 2023, 00:15 | Обновлено 16 октября 2023, 00:17
379
0
Сборная Украины совершила перелет и прибыла в Мальту
УАФ

16 жовтня після обіду національна команда України залишила готель у Празі та виїхала до аеропорту. Близько 16:00 команда вилетіла до Ла-Валетти.

Наступне тренування збірна проведе 16 жовтня на Національному стадіоні Мальти, і воно буде офіційним передматчевим, початок – о 20:00 за київським часом.

За півгодини до цього головний тренер Сергій Ребров та один із гравців синьо-жовтих зустрінуться з медіа в режимі прес-конференції.

17 октября в 21:45 сине-желтые проведут матч квалификации Евро-2024 против Мальты.

По теме:
Норвегия – Испания – 0:1. Мората, не трогай мяч. Видео гола Гави и обзор
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турция вышла на Евро-2024. Битва Уэльса и Хорватии. Как дела у Петракова?
сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Мальта - Украина перелет фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Футбол | 15 октября 2023, 21:16 7
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»

Все удивились красивому голу

Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году
Теннис | 15 октября 2023, 23:45 6
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 4-й титул в году

Юлия обыграла Лулу Сан в финале турнира в Ранчо-Санте-Фе

Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Футбол | 15.10.2023, 12:25
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 15.10.2023, 12:06
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Бокс | 15.10.2023, 01:43
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем