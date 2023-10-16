Чемпионат Европы16 октября 2023, 00:15 | Обновлено 16 октября 2023, 00:17
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Сборная Украины совершила перелет и прибыла в Мальту
17 октября сине-желтые проведут матч квалификации Евро-2024 против Мальты
16 октября 2023, 00:15 | Обновлено 16 октября 2023, 00:17
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16 жовтня після обіду національна команда України залишила готель у Празі та виїхала до аеропорту. Близько 16:00 команда вилетіла до Ла-Валетти.
Наступне тренування збірна проведе 16 жовтня на Національному стадіоні Мальти, і воно буде офіційним передматчевим, початок – о 20:00 за київським часом.
За півгодини до цього головний тренер Сергій Ребров та один із гравців синьо-жовтих зустрінуться з медіа в режимі прес-конференції.
17 октября в 21:45 сине-желтые проведут матч квалификации Евро-2024 против Мальты.
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