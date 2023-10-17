ФОТО. Встреча с переселенцами. Ребров и сборная сделали подарки украинцам

В субботу, 14 октября, в Праге сборная Украины в матче отбора Евро-2024 победила команду Северной Македонии со счетом 2:0.

Во время игры на трибунах была особенная атмосфера, болельщики отчаянно поддерживали команду Сергея Реброва. На матче присутствовало 127 членов семей погибших воинов ВСУ, которые охотно приосоединились к поддержке украинской сборной по приглашению первых вице-президентов Украинской ассоциации футбола Вадима Костюченко и Анатолия Демьяненко.

Вадим Костюченко: «На следующий день после матча с македонцами мы совершили визит в пражскую школу для украинских детей, созданную и поддерживаемую неприбыльной организацией Detem Ukrajiny во главе с основателями – Андреем, Оксаной и Татьяной Бреславскими, которые ежедневно прилагают усилия и используют собственные ресурсы развития украинской культуры и образования в Чехии.

Главная их цель – предоставить украинским детям комфортные условия для развития и обучения по украинской образовательной программе, чтобы, вернувшись на родину, они не отставали от сверстников и закладывать фундамент для построения новой, свободной и независимой Украины.

Мы подарили детям футболки и мячи с подписями игроков украинской сборной, а также другие футбольные атрибуты, чтобы поддержать развитие спорта и любовь к родному среди наших детей за рубежом».

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