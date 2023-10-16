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ITF
16 октября 2023, 12:00 | Обновлено 16 октября 2023, 13:33
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Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»

Эксклюзивное интервью Надежды и Марины Колб для Sport.ua

16 октября 2023, 12:00 | Обновлено 16 октября 2023, 13:33
1103
3
Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»
Instagram. Надежда и Марина Колб

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб продолжают радовать болельщиков из Украины своей игрой.

Начиная с 19 июня, сестры провели вместе 14 турниров. За это время украинки успели 5 раз сыграть в финалах и взять 2 титула, а также еще дважды дойти до полуфинальной стадии.

На прошлой неделе Надежда и Марина выиграли трофей на грунтовом турнире серии ITF W80 в Севилье, в финале разгромив первый сеяный тандем Кристина Дину (Румыния) / Сапфо Сакеллариди (Греция) за 48 минут со счетом 6:1, 6:1.

30-летняя Надежда Колб и 26-летняя Марина Колб – уроженки Крыма, а точнее – Евпатории.

Редакция Sport.ua не смогла пройти мимо такой уверенной и победной игры талантливых украинок и предложила сестрам дать интервью. Марина и Надежда без колебаний согласились и ответили на вопросы.

– Какая сейчас ситуация в Крыму? Какие у вас новости и информация о взглядах людей? Находятся ли там ваши родственники, как у них дела? Общаетесь с кем-то, кроме родственников?

Надежда Колб: – В Крыму у меня две старушки-бабушки и всего несколько человек, за которых я волнуюсь. С ними и поддерживаем связь. Большинство близких и знакомых уехали как 9 лет назад, так и в прошлом году.

Я не устану подчеркивать, что в 2014 году проукраинских взглядов было больше, об этом свидетельствовали и наши многотысячные митинги и разные опросы. Дальше уже много проукраинских людей и молодежи уехало, а заехало более миллиона оккупантов, поэтому говорить о какой-то статистике там сейчас просто нет смысла. Что касается местных сепаратистов, то лично меня не сильно волнует, изменились ли их взгляды. Я их не прощу.

Что я знаю точно – это то, что в Крыму есть партизаны, есть агенты и есть определенные движения, которые каждый день сопротивляются. Крым – это Украина!

– Что думаете о прилетах в Севастополь?

Надежда Колб: – Очень радуемся. Севастополь – это вообще очень военный город, прилеты здесь – это особый кайф. Так же, как и в наш родной город Евпатория, специализирующийся на системах ПВО и радиолокации. Это странные ощущения: с одной стороны: там все тебе знакомо и очень родное, по чему ты очень скучаешь, а с другой, ждешь там новых и очень мощных взрывов.

Я проверяю новости, даже если просыпаюсь ночью. И сегодня в 4 утра читала о взрывах в Севастополе. Это отлично. Нам очень важно знать, что за Крым сражаются, за него будут бороться! Также мы заметили, что бавовна в Крыму влияет и на качество нашей игры. Мы играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост, военная база рашистов или десант заходит на мыс Тарханкут:)

– Как сейчас с тренерской карьерой? Тренируете ли и зарабатываете, удается выходить на нормальный заработок?

Надежда Колб: – Первые полгода мы вообще не играли турниры, из-за чего и пропустили большую часть сезона. Я искала, как быть полезной нашим военным и даже успела поработать переводчиком на учениях наших офицеров, хоть и недолго. Дальше очень много и тяжело работала тренером в Риге и это, в определенной степени, комфортный вариант, потому что мне хватало, чтобы просто жить и иметь возможность поддерживать военные собрания и, все же, сейчас для нас важно быть представителями Украинского Крыма в теннисном мире и в мире спорта в целом.

Рассказывать нашу историю – рассказывать правду. То, что за последние 2 месяца мы сыграли в 5 финалах, дало нам возможность все эти разы выступить на церемонии награждения и по местному телевидению с напоминанием, что наш город оккупирован. Что мы играем только для того, чтобы когда-нибудь вернуться домой и призывать помогать Украине еще и еще.

– Какие планы на конец 2023 года и начало 2024 года? На каких турнирах хотите сыграть?

Марина Колб: – На этой неделе играем в Португалии, это уже 11-й турнир подряд, после этого по плану 2 турнира во Франции, 80-тысячник и 60-тысячник и дальше планируем двигаться в сторону дома (имею в виду временный дом в Риге), возможно, сыграем еще что-нибудь по дороге. Мы путешествуем по машине, поэтому выбирать турниры сложнее. Что касается декабря и начала следующего года, сложно сказать, пока конкретных планов нет.

– Планируете в ближайшее время принимать участие в соревнованиях серии WTA 125 или выше, то есть на уровне WTA-Тура?

Марина Колб: – Да, мы хотим попробовать заявиться на WTA турниры, потому что видим, что с нашим парным рейтингом можно уже попадать на некоторые турниры серии 125. Так что я думаю, в следующем году есть все шансы сыграть на уровне WTA, а может, еще даже и в этом 😊

– Что думаете о рукопожатии с россиянами и белорусами? Вы, как уже говорили, руку не жмете, а насчет, например, Касаткиной? Пожали бы руку?

Надежда Колб: – Я категорически против рукопожатий и считаю, что все украинские спортсмены должны быть едины в этом. Что касается более или менее адекватных спортсменов, то я думаю, что они и так все понимают, если они действительно адекватны и с пониманием к этому относятся. Не будут делать из этого шоу. А те, кто до сих пор не понимает, почему им не жмут руку, то о тех людях даже не может быть и речи.

Иногда, когда я играю против представителей рф и рб, особенно если точно не знаю их позицию, то прямо перед глазами стоят мои убитые друзья, знакомые, замученные украинцы. Пожимать руку – это для меня недопустимо.

– Немного стандартный вопрос: кто Ваш кумир в мире тенниса и спорта?

Надежда Колб: – Война заставляет пересмотреть свои взгляды на много вещей и на кумиров в том числе. Во-первых, я понимаю, что быть выдающимся спортсменом, теннисистом и также оставаться мягким, добрым, отзывчивым человеком вне корта мало кому удается. Во-вторых, сейчас моим кумиром, как бы там хорошо кто-нибудь ни играл, не может быть человек, который промолчал относительно происходивших событий.

Поэтому первый, кто приходит в голову – это Ига Свентек, которая и на теннисном корте и вне его, несмотря на свой юный возраст, делает невероятные вещи. Я очень горжусь тем, что она была долгое время первой ракеткой. Я желаю ей вернуться снова на первую ступеньку, потому что она – лицо тенниса, которое мне импонирует.

Также конечно – Элина Свитолина. Украинская игра, которая при всех сложностях добивается больших побед, и при этом имеют смелость, несмотря на хейт, высказываться и напоминать миру о войне. Это для меня именно такие люди более кумиры, чем там выдающиеся спортсмены.

Я очень люблю футбол, поэтому наши ребята-футболисты, достигшие высот и играющие на международном уровне, которые играют за сборные, иногда делают чудеса – это тоже мои кумиры: Зинченко, Ярмоленко, Миколенко и другие.

– С кем из украинок дружите? Вы играли против Катарины Завацкой в Португалии. Какое, возможно, у вас было общение?

Марина Колб: – На самом деле, мы не играли около пяти лет и почти не поддерживали связь с теннисным миром, и мы из маленького города Евпатория, поэтому мы всегда были далеко от теннисных тусовок. Некоторых девушек знаем, встречаем на турнирах, здороваемся, но тесного общения нет. Катарину видели на турнире впервые, еще и попали играть против нее, так что пообщаться случая не было.

– За кого болеете среди украинок, украинцев в мире тенниса и других видах спорта?

Марина Колб: – Стараемся следить за новостями украинского тенниса и спорта в целом. Радуемся, когда наши побеждают в любом виде спорта. Круто, что многие украинские теннисистки сейчас в топ-100, болеем за них. Обычно болеем за Свитолину и восхищаемся ее возвращением. Что касается других видов спорта, то любим смотреть игры сборной по футболу. Но в прошлом сезоне были почти на всех баскетбольных матчах украинского клуба Прометей в Риге, потому что они сейчас там базируются.

– И один, наверное, самый интересный вопрос: кто лидер в вашей паре?

Марина Колб: – Несомненно лидер – Надя, она старше, опытнее и ей, по-моему, больше подходит быть лидером, не только в спорте. Иногда ссоримся, бывает даже на корте, но без ссор нет прогресса. В любом случае счастливы, что имеем друг друга в качестве напарниц на корте и в жизни.

Надежда Колб: – В отдельных играх лидерство может переходить у нас. В силу возраста и опыта, пожалуй, чаще приходится мне быть. Но мои любимые игры - когда Марина берет инициативу в свои руки. Мне комфортнее быть вторым номером:), – подвела черту Надежда.

Сейчас Марина и Надежда выступают на хардовом 25-тысячнике в Фаро (Португалия). Марина не смогла пробиться в основную сетку одиночного разряда, проиграв во 2-м раунде квалификации. Надежда в полуфинале отбора разгромила Марию Беатрис Тейшейру – 6:0, 6:0. Сегодня, 16 октября, украинка играет против Марцелины Подлинской. Жеребьевка парного разряда на момент подготовки публикации еще не состоялась.

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Марина Колб Надежда Колб интервью эксклюзив Крым российско-украинская война мосты статьи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Александр Ад
Молодці дівчата,патріоткі.Можно було б і запросити їх до табіру збірної з тенісу.
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+2
Stanislav Matusevych
Дякую, цікаве в'ю. Окрема подяка небагатьом нашим тенісистам - сестрам Колб, Марті Костюк, Сергію Стаховському - за вчасно адекватну громадянську позицію. Наголос роблю на слові вчасно - тобто, з 2014-го року, а не лише після 24.02.2022. Їм і головні побажання найкращого у житті, навіть якщо чогось видатного у тенісі виграти не вдалося чи не вдасться. Бо головне для людини - бути свідомим громадянином своєї країни, успіхи у професії завжди є другорядними на цьому фоні.
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0
Sergey Romanchik
Серьёзно?? Талантливые по 40 лет уже..Ну разве ради слов про мост горящий 
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-5
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